Bakit bitter ang ampalaya

By Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



Hi Alex,

Sa lahat ng gulay na natikman ko ang pinakaayaw ko eh ang Ampalaya, napakapait kasi! Bakit ba napakapait ng ampalaya?

Nestle ng Calamba

Hi Nestle,

Hindi kasi siya nakasama sa mga gulay sa kantang Bahay Kubo kaya siya bitter! Pero naiintindihan ko ang ampalaya ha!

Biruin mo, sikat na sikat ang kantang Bahay Kubo, hindi siya nakasali! Ang nakasali pa yung Linga! Panigurado ako, ang mga nagbabasa nito, kinakanta ang Bahay Kubo para siguraduhin na wala ang ampalaya! OO, ikaw nga!

Hi Alex,

Kahit modern at hi-tech na po tayo ay madami pa din ang naniniwala sa mga supernatural beings, tulad ng mga multo at manananggal! May mga nakita na ako sa TV at sa internet na may mga nakuhanan na ng picture ng mga multo. Ang tanong ko po ay kung may nakita na ba kayong picture ng manananggal?

Mandy ng Novaliches

Hi Mandy,

Meron na akong nakita pero kadalasan, putol ang picture o kaya half-body lang. Alam mo, ako rin dati natatakot sa mga manananggal pero ngayon hindi na ako natatakot! Naawa nga ako sa kanila. Kasi nagkalat ngayon ang mga sindikato na nagbebenta ng lamang-loob. Kapag yung kalahati ng katawan nila na iniiwan nila kung saan-saan eh natyempuhan ng mga sindikato na yan, hindi na nila makikita ang mga lamang loob nila!

Hi Alex,

Gusto ko sanang magpatangos ng ilong kasi pango ang ilong ko. Natatakot lang ako dahil baka hindi bumagay sa akin o kaya pumalpak! Medyo may kamahalan din kayo nagdadalawang-isip ako. Sa tingin mo, itutuloy ko ba itong pagpapatangos ng ilong ko?

Cashmir ng Makati

Hi Cashmir,

Kung natatakot ka at namamahalan sa gagawing mong pagpapagawa ng ilong, wag mo na ituloy! Pero kung gusto mo talaga pagandahin ang ilong mo, meron naman paraan dyan! Natural pa at walang operasyon na involve. Wala ring gastos!

Madalas itong gawin noong kapanahunan ng mga magulang natin. Ginawa rin sa akin ito ng Nanay ko. Tuwing umaga, pindutin mo ang ilong mo para tumangos. Pindutin mo ng sampung beses tuwing umaga. Pagdating naman sa gabi, bago ka matulog, lagyan mo ng sipit ng sampayan ang ilong mo. Panigurado, tatangos yan!

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com or facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007.

