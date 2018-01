First baby ni Divine Lee, sino nga ba ang kamukha?

By LAILA CHIKADORA

Nasa ikapitong buwan nang pagbubuntis ang model/host nasi Divine Lee-Go. Sa kanyang facebook post, noong January 11, ipinakita ni Divine ang 3-D ultrasound ng kanyang bagets na kamukha ng kanyang asawang si Blake!



Ibinahagi naman niya noong Lunes na “can’t wait” na niyang malaman ang gender ng kaniyang first baby.

Bagamat nasa final stretch nasi Divine ng kanyang pagbubuntis, active na active pa din ang lola ninyo at nag-enroll pa sa mga online classes at home seminars para hindi mabato sa huling dalawang buwan ng kanyang pregnancy. Proud na proud ding ipinakita ni Divine ang kanyang baby bump nang naka two piece at one piece swimsuit habang nag-eenjoy na magbeach sa beautiful island of Balesin!

