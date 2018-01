Mag-motel na kayo

By Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



•

Hi Alex,

Malapit na mag-valentine’s day at kinukulit ako ng boyfriend ko na mag-motel kami! One year pa lang kami at wala pang nangyayari sa amin. Hanggang kiss at holding hands lang kami kasi ang pangarap ko ay ikasal na virgin. Paano kaya ang gagawin ko para hindi na niya ako kulitin mag-motel sa valentine’s day?

Bunny ng Caloocan

Hi Bunny,

Para hindi ka niya kulitin na magmotel kayo sa valentine’s day, ngayon pa lang, mag-motel na kayo! Joke lang! Ganito gawin mo, isama mo siya sa botika, bumili ka ng antibiotic, kapag tinanong niya kung para saan, sabihin mo may tulo ka at matagal-tagal na gamutan! Kung ayaw mo nun, eto pa isa, tanungin mo kung saan kayo mag-momotel, kapag sinabi niya ang pangalan, sabihin mo dun nagtratrabaho tatay mo! Kapag nagsabi ng iba pa, tito mo naman ang nagtratrabaho dun! Kung ayaw mag-work, pumayag ka pero pagdating sa valentine’s day, sabihin mo nagka-menstruation ka!

•

Hi Alex,

Paano ko ba mapapapayag ang girlfriend ko na sumama sa akin sa motel sa valentine’s day? Mag-iisang taon pa lang kami at hanggang kiss at holding hands pa lang kami? Gusto kasi niya na ikasal na virgin. Paano ko kaya siya mapapapayag?

Andre ng Makati

Hi Andre,

Huwag mo ng gamitin ang salitang ‘kung mahal mo ako sasama ka sa akin’. Luma na yan! Ganito gawin mo. Kapag niyaya mo sa motel yang girlfriend mo, malamang magsasabi sa’yo ng mga palusot yan! Huwag kang maniniwala! Dadalhin ka niya sa botika, kunyari may tulo siya, hindi totoo yun! Virgin nga eh tapos magkaka-tulo! Kapag niyaya mo naman sa motel, sasabihin nun nagtratrabaho dun ang tatay niyo o tito niya, sabihin mo eh di sa bahay na lang! Wala siyang lusot dyan! At ang panghuli at madalas nilang idahilan, may menstruation sila sa araw ng mga puso! Huwag kang maniniwala!

Pilitin mong ipakita ang napkin! Kapag pinakita, amuyin mo baka ketsup lang! Goodluck sa’yo pare! Magdala ka ng sariling unan at kumot, punong-puno ang motel sa valentine’s day!

•

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com or facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007.

