Aktor, may special feelings pa rin sa ex-GF

NAGLULUKSA na naman ang showbiz industry sa pagpanaw ng veteran at multi-awarded TV and film director na si Maryo J. delos Reyes. Huli namin siyang nakita sa presscon ng “Sherlock, Jr.” Ang alaga niyang si Ruru Madrid ang bida sa seryeng ito na nagsimula kagabi sa GMA Telebabad. Masayang nag-table-hopping at nakipagtsikahan si direk Maryo nang gabi ‘yun.



Wala sa hinagap namin na ‘yun na pala ang huling pagkakataong makikita naming buhay siya. Mami-miss namin kay direk ang matinis na halakhak niya. Paalam, direk Maryo!

Magkasama na sila ngayon ng ‘yumaong best friend-writer niyang si Jake Tordesillas na pumanaw last year.

Paano na kaya ang Studio 56, management company ni direk Maryo? Kinabibilangan ito ng talents niyang sina Ruru Madrid, Miggs Cuaderno, Nash Aguas, Neil Ryan Sese, Yul Servo, Masculados, among others.

December last year ay nagpa-Thanksgiving cum Christmas party ang Studio 56 para sa entertainment press. ‘Yun pala ang first and last party ni direk Maryo para sa press.

Itinanggi ni Carlo Aquino na nagpadala siya ng bouquet of flowers kay Angelica Panganiban. Wala raw siyang ipinadala.

Sino kaya ang mystery guy na ‘yun?

Wala rin daw siyang pinatamaan sa tweet niyang, “matalik na kaibigan, maaari ba kitang maging matalik na pag-ibig?”

Ani Carlo, wala lang ‘yun. Random thought lang daw niya ‘yun. Hindi nga?

Pero aniya, hindi niya isinasara ang posibilidad na magkabalikan sila. Eversince ay special sa kanya si Angelica.

Never nawala ang special feelings niya for his ex-girlfriend.

Kahit nag-break sila, nanatili silang magkaibigan. For now, gusto niyang i-enjoy ang kanilang friendship. Ayaw niyang masira ‘yun. Text-text lang muna sila ngayon. Abang-abang na lang tayo.

Si Luis Manzano kaya ang peg ni John Lloyd Cruz? Sabi noon ni Jennylyn Mercado, sa text nakipag-break sa kanya si Luis. Gano’n din pala si John Lloyd kay Angelica Panganiban.

Anang aktres, sana raw ay personal silang nag-usap ni JLC. Walang closure ang break-up nila. Kaya pala, “hopia” (hoping) ang aktres na magkakabalikan pa sila ni JLC.

Si Jennylyn, madaling naka-move-on sa hiwalayan nila ni Luis. Si Angelica, panay pa rin ang hugot lines at patutsada kay JLC. Mukhang bitter-bitteran pa rin siya. Isipin mo na lang girl na hindi kayo meant to be.

