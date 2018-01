Aktor, nagtangkang mag-suicide

SI Ruru Madrid ang pinakaapektado sa mga talent ng yumaong direk Maryo J. delos Reyes. Hindi niya alam kung ano’ng gagawin niya at mararamdaman sa biglang pagpanaw ng kanyang mentor na aniya, ito ang unang naniwala sa kanyang talent.



Ayon kay Ruru, si direk Maryo ang dahilan kung bakit siya nasa showbiz, kung nasaan siya ngayon at kung ano’ng meron siya ngayon.

Produkto si Ruru ng artista search na “Protégé” kung saan naging protégé siya ni direk Maryo. Huli silang nagkita sa airport noong papuntang Iloilo si Ruru para mag-promote ng “Sherlock, Jr.” Papunta namang Dipolog City si direk Maryo. Ani Ruru, niyakap niya ito na kung alam lang niyang huling yakap na pala niya ‘yun, sana raw ay hinigpitan pa niya at tinagalan.

Tiwala

Communication at trust ang sinabi ni Nadine Lustre sa “Gandang Gabi Vice” kung bakit nagwo-work ang relasyon nila ni James Reid. Magtu-two years na sila together on Feb. 11 this year.

Ani Nadine, confident siya na hindi nambababae si James kapag lumalabas ito na hindi siya kasama. Inggit-inggitan si Vice at nagtataka siya kung bakit “patay na patay” kay Nadine si James. Nasabi raw nito sa kanya na kailangan nito si Nadine sa buhay niya. His life is nothing without Nadine.

Bumbum ang tawag ni Nadine kay James. Cute raw kasi ang puwet ni James. “Nakita mo na ang puwet ni James?” tanong ni Vice. Ang palusot ni Nadine, kapag nag-gi-gym sila ni James, nakikita niya ang hugis ng puwet nito.

Asked kung nagli-live-in ba sila? Anila, nag-i-sleep over lang sila sa bahay ng isa’t isa. Last year ay sinabi pa ni Nadine ang, “Come on guys, it’s 2017” tungkol sa live-in issue nila ni James.

Whatever, pakikiligin ng JaDine ang kanilang fans sa pre-valentine concert nila, “Revolution: The Jadine Concert” sa Smart Araneta Coliseum on Feb. 9. Guests sina Sarah Geronimo, Vice Ganda, Kiana Valenciano, Sam Concepcion at Bret Jackson.

Nagtangkang mag-suicide

Inamin ni Mark Anthony Fernandez on national TV na tinangka niyang mag-suicide noong nakulong siya sa Pampanga City Jail. Hindi raw niya matanggap ang nangyari sa kanya.

Itinanggi niyang nalulong siya sa drugs na aniya, hindi siya nag-take ng shabu, cocaine at ecstasy. Marijuana lang daw dahil gamot niya ‘yun sa sakit niyang bulimia. Nagkaroon daw siya ng psychiatric disorder na isinusuka niya ang kinain niya.

Okey na siya ngayon at nagbabalik-showbiz. Nangako si Mark na magbabago na siya. Magseseryoso na siya sa kanyang career ngayong nabigyan siya muli ng pagkakataon.

