Elmo, taga-timpla ng gamot ni Janella

AFFECTED si Mother Lily Monteverde sa pagpanaw ni direk Maryo J. delos Reyes. Ang lungkot niya noong presscon ng “My Fairy Tail Love Story” na aniya, nakakabigla ang pagpanaw ni direk Maryo.



Marami sana silang gagawing projects this year. Isa si direk Maryo sa mga malalapit na direktor-kaibigan ni Mother Lily na gumawa ng maraming blockbuster movies ng Regal Entertainment. “Mahal na mahal ko si direk Maryo,” ani Mother Lily.

Bago sinimulan ang presscon ng “My Fairy Tail Love Story,” hiniling ni Mother Lily sa entertainment press na mag-alay sila ng panalangin para kay direk Maryo. May you rest in peace, direk Maryo!

Isinumpa

Valentine offering ng Regal Entertainment ang “My Fairy Tail Love Story,” showing on Feb. 14, directed by Perci Intalan. Tampok sina Elmo Magalona at Janella Salvador with Kiko Estrada.

Ani Janella, dream come true sa kanya ang pagganap bilang isang mermaid. Hindi raw lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Bilang paghahanda sa kanyang role, nag-aral si Janella ng mermaid swimming. Nag-diving lessons din siya.

Ang MFTLS ay iikot sa kuwento ng mala-prinsesang buhay ni Chantel (Janella Salvador) na kalaunan ay isusumpang maging sirena na walang kakayahang magsalita ngunit maaari siyang kumanta upang ibahagi ang laman ng kanyang isipan.



Special

Sa presscon ng “My Fairy Tail Love Story,” hindi diretsang inamin nina Elmo at Janella na may relasyon sila. Sabi ni Elmo, special sa kanya si Janella. “I can’t deny there’s love, when I look at her,” he said. Kilig-kiligan naman si Janella at nagparinig na sana raw ay manligaw na si Elmo. Hindi pa ba?

Kilig-kiligan pang sinabi ni Janella na paminsan-minsan ay sinasabihan siya ni Elmo na she’s important to him.

Kinilig siya sa post ni Elmo sa social media ng “I miss you.”

Hindi kasi kasama si Janella noong nag-mall show si Elmo para sa promotion ng “My Fairy Tail Love Story.” Nagkasakit kasi si Janella.

Nagka-sore throat siya, runny nose at sumakit ang mga kasu-kasuan niya. Inakala niyang flu. Ang taas ng lagnat niya, kaya nagpa-check-up siya sa doktor. Pina-blood test siya at baka raw na-dengue siya. Viral infection lang pala kaya nagka-skin rashes siya.

Three days na-confine sa hospital si Janella na aniya, araw-araw siyang dinadalaw ni Elmo. Ito pa ang nagtitimpla ng mga gamot na iniinom niya. “Sobrang maalaga si Elmo,” sabi ni Janella.

