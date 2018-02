Matabang unggoy

By Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



Hi Alex,

Madalas ako sumakay sa MRT kapag pumapasok sa school. Siksikan palagi at madalas akong nasisiksik. Hindi na nga ako makaupo, ang sikip-sikip pa. Babae pa naman ako at hindi ko alam kung nahihipuan na ako! Kapag naka-upo naman ako, yung mga katabi ko, nakasiksik din sa akin! Nakakairita na! Ano ba ang dapat kong gawin para hindi ako siksikin sa MRT?

Miles ng Makati

Hi Miles,

Kung ayaw mong masiksik, ganito ang gawin mo. Umubo ka ng umubo, yung may dahak! Para isipin nila, may TB ka! Pwede ka ring magsalita mag-isa, umiyak, tumawa na parang baliw! Kung gusto mo naman, itirik mo mga mata mo, magboses dwende ka na parang nasasaniban! Pero ang pinaka-effective, kung ayaw mo masiksik sa MRT, wag kang sumakay, mag-taxi ka! Ang arte mo eh!

Hi Alex,

Simula pa lang ng bata ako, mahilig na ako manuod ng porn. May collection nga ako ng porn eh. Ang paborito kong porn eh yung mga gawa sa Japan. Iba kasi ang dating sa akin ng mga haponesa! Ang gaganda at ang iingay! Ang pinaka-ayaw ko lang eh naka-blurred ang mga private parts nila. Nakakabitin tuloy! Bakit ba naka-blurred ang mga private parts kapag ang porn gawa sa Japan?

Dado ng Valenzuela

Hi Dado,

Hindi ko alam ang sagot dyan, hindi ako nanunuod ng porn. Kung National Geographic o Discovery Channel ang itatanong mo sa akin, ayan ang madalas kong panuorin! Pero sa porn, wala akong alam dyan lalo na sa Japanese porn. Hindi ko nga kilala sina Maria Ozawa na dating kilalang Mayabi, Maki Otaha, Maki Tomada, Mami Yamashita o si Marina Matsushima! Wala akong hilig sa porn sorry!

Hi Alex,

Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa! Pangit ako at mataba! Sawang-sawa na ako sa mga tukso sa akin, hindi ko na isusulat dito dahil ang sakit-sakit! Pero ang pinaka ayaw kong tukso eh matabang unggoy! Galit na galit ako kapag tinatawag ako na matabang unggoy! Ayaw ko naman magparetoke ng mukha dahil mahal at takot ako sa operasyon. Ano ba ang maipapayo mo Tito Alex?

Daniel ng Mandaluyong

Hi Daniel,

Ang maipapayo ko sa’yo, mag-exercise ka o mag-gym at sabayan mo ng diet. Kapag ginawa mo ‘to, papayat ka na! Hindi ka na tatawaging matabang unggoy, unggoy na lang!

