Elmo, hindi lalayo, hindi susuko kay Janella

WALA raw lovelife si Kiko Estrada matapos mag-break sila ni Barbie Forteza. Aniya, dati raw ay puro babae ang inaatupag niya. “Graduate” na raw siya at work na lang ang focused niya ngayon.



Nakausap namin si Kiko sa presscon ng “My Fairy Tail Love Story” na aniya, thankful siya sa Regal Entertainment at kay direk Perci Intalan na isinama siya sa cast.

Nag-audition siya for his role at siya ang third wheel sa relasyon nina Elmo Magalona at Janella Salvador sa story ng MFTLS. Ani Kiko, walang dapat ikabahala ang ElNella fans nina Elmo at Janella dahil hindi naman kaini-inis ang karakter niya. “Masaya sa set. Magaan sila katrabaho,” ani Kiko.

He swears, wala siyang date sa Valentine’s Day. Manonood lang siya ng “My Fairy Tail Love Story.” Showing ito on Feb. 14 sa mga sinehan nationwide.

Tampok din sina Kiray Celis, Dimples Romana, Dominic Ochoa, Kakai Bautista, Kaladkaren Davila, Rubi Rubi, and a lot more.

Wala pang bagong show sa GMA si Kiko na aniya, may gagawin siyang pelikula na May-December affair ang tema. Secret daw muna kung sino ang makakatambal niya.

Di susuko

Bibilib kami talaga kay Elmo Magalona kapag napanindigan niya ang sinabi niya sa presscon ng “My Fairy Tail Love Story.” Maraming beses nang naisulat na ayaw sa kanya ng mother ni Janella Salvador na si Jenine Desiderio.

Ang sasakit ng mga salita nito na ipinopost sa social media. Kahit hindi pinapangalanan, obvious namang si Elmo ang tinutukoy nito. Latest ay ‘yung gatecrash issue.

Ayon kay Elmo, ininvite siya ni Janella sa kanilang family reunion last Christmas, kaya nagpunta siya. Bilib nga kami kay Elmo dahil kahit alam niyang ayaw sa kanya ng mother ni Janella na si Jenine Desiderio, ang lakas ng loob niyang nagpunta.

Ani Elmo, naiintindihan niya na protective mother lang si Jenine kay Janella. Kung anuman ang isyu sa mag-ina, ayaw niyang makialam. Hindi niya lalayuan si Janella. Hindi siya susuko.

Sabi pa ni Elmo, ngayon lang niya ‘yun naramdaman kay Janella na hindi niya naramdaman sa mga nakaraan niyang relasyon.

Ano naman ang masasabi niya sa magandang relasyong namamagitan ngayon sa ex-girlfriend niyang si Janine Gutierrez at Rayver Cruz?

“I’m happy for them,” maikling sabi lang ni Elmo.

