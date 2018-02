Comedienne at ramp model, naggamitan

Hindi namin maiwasang ikonek ang pagkikita nina Marian Rivera, Dingdong Dantes at Karylle sa isang event sa pagkikita rin nina Heart Evangelista, Jericho Rosales and wife Kim Jones sa isang event din.



Para bang hindi yata maiwasan ang pagkakatiyap ng pagkakataon sa mga pangyayari sa buhay nina Marian at Heart. Nagka-isyu sa kanila sa mga branded bags, dresses, t-shirts nila.

Months ago, nagkita sa isang event sina Heart at ex-boyfriend niyang si Jericho Rosales, kasama ang wife nitong si Kim. Nagbatian sila, tsikahan. No bad blood between them.

Gano’n din ang nangyari noong nagkita naman sina Marian at Karylle. Beso-beso sila, nag-“Hi!” naman si Karylle sa ex-boyfriend niyang si Dingdong. Ang saya, di ba?

Nagkita-kita ang mga exes sa magkaibang okasyon na walang deadmahan. Kailan naman kaya magkikita sa isang event sina Marian at Heart? Sino kaya ang mag-e-effort na unang babati, kanino?

Fangirls

Nagpaka-fangirls sina Glaiza de Castro at Thea Tolentino noong nanood sila ng concert ng Japanese rock band na One Ok Rock. Mistulang ordinaryong fans sila na nakisabay sa pagtili ng fans na nanood ng concert.

Kinalimutan nilang mga artista sila at nag-enjoy-to-the fullest sina Glaiza at Thea. Pareho rin silang fangirls ng Korean pop stars at dumadayo pa sila abroad para manood ng concert ng mga paborito nilang K-pop stars.

Huling nagpaka-fangirl si Glaiza sa Korean boy group member na si G-Dragon. Samantala, abangan si Glaiza sa upcoming project niya sa GMA, ang “Contessa.”

Patuloy naman ang kasamaan ng karakter ni Thea bilang Lucille sa “Haplos.”

Gimik lang

Naka-cast ang isang paa at paika-ika lumakad si Kiray Celis noong presscon ng “My Fairy Tail Love Story.” Nasagasaan ( baka nagulungan? ) daw ito ng sasakyang Montero habang tumatawid siya noong binyag ng isang pamangkin niya.

Sa halip na magalit, pinabayaan na lang ito ni Kiray. Naawa raw kasi siya sa driver. Hindi naman daw intensiyon nito na sagasaan siya.

Anyway, sa presscon ng “My Fairy Tail Love Story” ay sinabi ni Kiray na may non-showbiz boyfriend siya na 5’11” ang height. Itinanggi niyang naging BF niya ang ramp model na si Kirst Viray. Gimik lang daw ‘yun para mapag-usapan sila.

Naggamitan lang daw sila.

First time ni Kiray katrabaho sina Elmo Magalona, Janella Salvador, Kiko Estrada at direk Perci Intalan sa “My Fairy Tail Love Story” na showing simula February 14.

