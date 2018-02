Aktres, ayaw magpakasal sa fiance’

Ispekulasyon ng mga nakabasa sa post nina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna sa social media kasama ang isang bakanteng lote ay magpapatayo sila roon ng kanilang bahay. “Our future view (heart and house emoji),” post ni Ellen. “Mine, yours,” caption naman ni JLC.



Mukhang sa Cebu ‘yun kung saan tagaroon ang pamilya ni Ellen. Parang probinsiya ang location na maraming puno. Sa isa nilang picture, halatang super happy sina JLC at Ellen na para bang wala silang pakialam sa mundo kahit ano pang sabihin tungkol sa kanilang relasyon.

Wala pa ring diretsang pag-amin sina JLC at Ellen tungkol sa pregnancy issue about her at sa balitang ngayong February sila magpapakasal.

Galit

Bakit kaya hindi ang anak niyang si Klyie Padilla ang kausapin ni Robin Padilla at himukin niya itong magpakasal na kay Aljur Abrenica? Galit si Robin kay Aljur dahil hindi pa nito pinapakasalan si Kylie, gayung may anak na sila.

Kasunod ng pag-amin noon ni Kylie na buntis siya, ipinahayag ng management company niya na engaged na sila ni Aljur.

Ikinainis ‘yun ni Aljur dahil pinangunahan siya sa pag-announce.

May mga umasa na bago manganak si Kylie ay magpapakasal na sila ni Aljur. Nakapanganak na siya at malapit nang mag-isang taon si Baby Alas, wala pa ring kasalan.

Sa mga interbyu kay Aljur, sinasabi niyang gusto niyang pakasalan si Klylie. Pero ito raw ang tumatanggi dahil may iba raw itong pananaw sa kasal. ‘Yun kaya ang alamin ni Robin para hindi umiinit ang ulo niya kapag nababanggit sa kanya si Aljur?

Summer wedding

Kahit ano’ng tago nina Billy Crawford at Coleen Garcia sa venue ng kanilang summer wedding, lumabas din ang balitang sa Balesin Island sila magpapakasal.

Piling-pili lang daw ang invited guests doon dahil limitado ang budget nila. Magkakaroon naman sila ng wedding reception sa Manila para sa mga guest na hindi invited sa Balesin wedding nila. Hindi kaya magkaroon ng tampuhan dahil parang lumalabas na may discrimination?

Hindi makakadalo sa kasal niya ang parents ni Billy na naka-base sa USA. May sakit ang mga ito, kaya after ng wedding, dadalaw doon sina Billy at Coleen.

Nagli-live-in na sila. Lilipat ( o nakalipat na?) sila sa bagong bahay na nabili nila pagkatapos ng kanilang kasal .

