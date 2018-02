Young actor, pinag-iinteresan ng mga TM

1 SHARES Share Tweet

SABI ng isang malapit na kaibigang reporter ni Janine Gutierrez, hindi pa raw nito sinasagot si Rayver Cruz. Getting there na raw. Who knows, before or on Valentine’s Day, baka officially together na sila ni Janine.



Kung hindi pa, siguro naman sila ang magka-date sa V-Day. Pa-hopia?

Kung ang mommy Lotlot de Leon ni Janine ang tatanungin, aprub siya kay Rayver para maging boyfriend ng kanyang anak.

Nababaitan daw siya sa binata. At saka, hindi nagkakalayo ang edad nina Rayver at Janine, 28 and 27 respectively.

Tama ba?

Si Elmo Magalona na ex-boyfriend ni Janine ay five years younger sa kanya. Gusto ni Lotlot na older kay Janine ang susunod nitong BF.

Sa presscon ng “My Fairy Tail Love Story,” inamin ni Elmo na mahal niya si Janella Salvador na kapareha niya sa movie. Hindi pa raw sila officially together (kiyeme!). Ayaw niyang madaliin si Janella dahil bata pa raw ito. “She’s only 19,” ani Elmo.

“I’m taking my time,” pakiyeme naman ni Janella. Aniya pa, super enjoy siya sa company ni Elmo. “Getting to know each other pa kami.”

Valentine offering ng Regal Entertainment ang “My Fairy Tail Love Story” na showing simula Feb. 14.

Pinag-iinteresan

Maraming talent managers (TM) ang interesadong i-manage ang showbiz career ni Ruru Madrid ngayong wala na ang dati niyang manager, ang yumaong direktor na si Maryo J. delos Reyes.

Nakaburol pa lang si direk ay nagpaparamdam na diumano ang mga ito na gusto nilang pamahalaan ang career ni Ruru.

Why not? Star material talaga si Ruru. On his way na siya to big stardom. Co-managed ng GMA Network at ng yumaong direk Maryo si Ruru na ayon sa isang source, hanggang 2019 pa ang kontrata ni Ruru sa GMA. May option for renewal ng management contract for another five years.

Baka hanggang hindi pa nakakakuha si Ruru ng bagong manager ay solohin muna ng GMA ang pagma-manage sa kanyang career.

Paano naman kaya ang iba pang dating talents ni direk Maryo?

Happy hearts

Kung happy heart si Jomari Yllana dahil may non-showbiz girlfriend siya na malapit nang manganak sa kanilang first baby, happy heart din ang ex-wife niyang si Aiko Melendez.

Isang politician ang nagpapasaya ng puso ngayon ni Aiko. Foreigner ang huli niyang nakarelasyon.

May teenage son sina Jomari at Aiko, si Andrei na nag-aartista na rin.

Related

comments