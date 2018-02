Bela Padilla nandiri sa tsikang may something sila ni Daniel Padilla

1 SHARES Share Tweet

By ROBERT R. REQUINTINA

Nandiri ang aktres na si Bela Padilla sa mga kumukwestyon kung talaga nga bang mag-pinsan sila ng aktor na si Daniel Padilla.



“Tito Boy, kilala nyo naman ako. I’m very cool with these things. Honestly I don’t care. When I posted it and I saw the comment, I didn’t care at that time,” ayon kay Bela, matapos ang isang panayam sa “Tonight With Boy Abunda” sa ABS-CBN.

“Pero nung nakita ko na na dumami na ng dumami, tapos ang dami ng nag-a-argue, medyo nairita na rin po ako. First of all, why do you have to keep questioning it?;

“Minsan I read interviews by reporters who I talked to nicely. Parang nakakahalubilo mo palagi. But the right na malayong kamag-anak ganyan. You guys don’t know we grew up with each other;

“I would spend summers in Tito Robin’s (Padilla) house. I grew up with his daughters. Why does my blood has to be questioned? No, I’m not a Padilla but I’m a Sullivan because my dad is British. But we all share the same blood cause we are all Cariños,” ayon kay Bela.

Dagdag pa ni Bela: “So parang I just feel like paulit ulit. My mom and Tito Robin are first cousins and they grew up in one compound. And we are very clanish. So growing up I didn’t have a barkada so much. What I had were cousins.’’

Ayon kay Bela, nagsimula ang lahat nang binigyan-kulay ng netizens ang isang larawan kung saan magkasama sila nila Daniel.

“I saw a few comments that I deleted cus I got offended. Parang they were pissed off na Daniel (Padilla) was in a picture with another girl;

“Parang they were putting color into it. So I deleted those kasi kadiri mag-pinsan kami. So dine-lete ko Tito Boy kasi parang nagpost ka ng masayang photos si DJ yung tumawag sa akin at nasa ASAP kami together. He informed me that Tito Robin was backstage. Pinuntahan namin;

“It’s very rare na we see na nga each other cuz our schedules are always so bad. Pero ako OK lang naman wag na sanang paulit ulit. E di kung hindi pinsan e di sige hindi ko na lang sya pinsan. Matapos na lang,” natawang sinabi ni Bela, star ng pelikulang “Meet Me in St. Gallen.”

“Sometimes I feel like kasama pa ba takaga ako sa pamilya ko? Parang paulit-ulit na lang. Minsan ako na ang nagtatanong pinsan nyo ba ako? Tutoo bang part ako nito?” ayon kay Bela.

Si Daniel ay kasalukuyang ka-love team naman ni Kathryn Bernardo sa show business. Hindi man sila umaamin pero pakiramdam ng mga fans ay meron silang something.

Katambal naman ni Bela si Carlo Aquino sa “Meet Me in St. Gallen,” isang romantic-comedy na pelikula.

Related

comments