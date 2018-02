JM may kaba sa first shooting day

By DANTE ‘DANZ’ A. LAGANA

SUMASABAK na muli sa bagong teleserye ng ABS-CBN na “Precious Hearts Romances Presents Araw Gabi” ang magaling at dramatic aktor na si JM de Guzman opposite Barbie Imperial na naging produkto ng “Pinoy Big Brother: 737” noong 2015.



Maaliwalas at positibong outlook na nainterview ng ABS-CBN’s “TV Patrol” gayon din sa “Bandila” ang nagbabalik na aktor na may halong kaba sa first shooting day nila. “Hindi ko alam kung dahil ba sa kapeng iniinom ko, nagpapalpitate ako talagang malakas lang ’yung kaba ko kanina,” ayon sa kanya.

Matatandaang na naparehab si JM because of substance abuse. But now, he’s back and OK, dagsa ang mga nagmamahal at sumusuporta na fans at excited sa kanyang pagbabalik teleserye.

JM really loves music at kitang kita ito sa mga posts niya sa Instagram. Naging expression of energy niya ang music aside from his loving and supportive family habang siya’y nasa rehab.

“Yun na rin ang naging outlet lalo na noong nasa loob ako. Everytime na may visitation ako, sa loob ng oras na nandodoon sila tutugtugan ko sila tapos kung…wala, wala kang magawa tapos kukunan ng daddy ko tapos ipopost niya yun,” pagbabahagi pa ni JM.

Nasabi rin sa interview na gusto ng aktor na makapagrecord ng kanyang awitin. Nang matanong siya about his being single sinagot niya na “darating yun relaks lang, so yan kung darating bigla kang makuryente siya rin e di mas masaya.”

Nagpaunlak din na kumanta ng ilang linya si JM ng awiting “Tadhana” ng Up Dharma Down.”

Ilan sa mga naging teleserye na kanyang pinagbidahan na tumatak sa mga manonood ay ang “Angelito: Batang Ama,” Angelito: Ang Bagong Yugto,” at “All of Me.”

