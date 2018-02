Joshua happy with Julia

By Glen P. Sibonga

MASAYA si Joshua Garcia dahil patuloy na umaani ng tagumpay ang JoshLia loveteam nila ni Julia Barretto. Matapos maging blockbuster hit ang pelikula nilang “Love You To The Stars And Back” under Star Cinema, pinarangalan naman ang tambalan nila sa naturang pelikula bilang Movie Loveteam of the Year sa 34th Star Awards for Movies ng Philippine Movie Press Club (PMPC) na ginanap noong Feb. 18 sa Newport Performing Arts Theater, Resorts World Manila. Nakakuha rin ng isa pang special award si Joshua bilang Male Face of the Night.



“Thank you sa PMPC para sa award na ibinigay nila sa loveteam namin ni Julia. Kasi bigatin din ‘yung ibang loveteams na nominado, ang KathNiel, LizQuen, McLisse, at MayWard. Tapos kami ang napili nila, kaya salamat. Malaking inspirasyon ito sa amin ni Julia,” sabi ni Joshua.

Ano ang pakiramdam na maski ang mga tao ay tanggap na ang loveteam niya kay Julia? “Sobrang saya ko kasi tinanggap nila kami ni Julia. Sana magtuloy-tuloy lang ‘yung pagtanggap sa amin ng mga tao sa mga susunod pa naming gagawing proyekto. May bago kaming ihahandog ni Julia sa kanila, sa TV naman.”

Advantage naman para kay Joshua na ang ka-loveteam niyang si Julia ay ang babae ring espesyal sa kanyang puso ngayon.

“Yun nga e. Kasi ‘yung iba ang hirap, kasi ‘yung katrabaho nila ‘yung ka-loveteam nila pero iba ‘yung karelasyon nila. E ngayon sa akin, mahal ko na, tapos katrabaho ko pa.”

Bukod sa loveteam nila ni Julia, successful din ang career ni Joshua bilang aktor. “Last year maganda ang taon para sa akin, sana this year tuloy-tuloy pa rin, next year, sa susunod pa. Dapat i-claim mo sa sarili mo na this year taon mo ito, next year taon mo ulit, para hindi ka nawawala. Siyempre kasabay ang pasasalamat sa mga taong sumusuporta at tumutulong sa iyo.”

Napapanood si Joshua bilang bida sa “The Good Son” na umeere mula Lunes hanggang Biyernes ng gabi pagkatapos ng “La Luna Sangre” sa ABS-CBN Primetime Bida.

