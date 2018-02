Magtanim ka ng marijuana

1 SHARES Share Tweet

By Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



•

Hi Alex,

Gusto ko sana magsimula ng isang negosyo. At dahil may lupa sa likod ng bahay namin, naisip kong magnegosyo ng gulay.

Yung gulay ako mismo ang magtatanim sa lupa namin sa likod ng bahay. Ano kaya ang magandang itanim na gulay? Gusto ko sana yung mabilis ang kita, yung yayaman agad ako. Yung madaming pupunta sa bahay at pagkakaguluhan yung gulay na binibenta ko. Sana mabilis kong mabawi ang puhunan at makilala agad ako. May maipapayo ka bang gulay na pwede kong itanim?

Pepe ng San Ildefonso, Bulacan

Hi Pepe,

Gusto mong mabilis na kita? Ang itanim mo, marijuana! Mabilis ang kita dyan! Yayaman ka agad! At siguradong pagkakaguluhan ka! Hindi lang ng mga kapit-bahay, pati media at mga pulis. Malamang sisikat ka lalo na sa president natin! Makikilala ka niya at siguradong ipapahanal ka! Hanep ka rin, ayaw mo magtiyaga, gusto mo agad-agad!

•

Hi Alex,

May kaibigan ako na gusto ko ng iwasan. Ang kapal kasi ng mukha. Lagi na lang nasa bahay namin, nakikikain, sa amin na minsan natutulog! Kapag umaalis naman kami, sumasama sa lahat ng gimik naming pamilya. Gusto ko sana prangkahin pero hindi naman ako ganung tao. Gusto nga na mag-away kami pero mukhang hindi rin uubra yun! Paano ko kaya siya iiwasan?

Violy ng Makati

Hi Violy,

Gusto mo iwasan ang barkada mo? Wag mo awayin, wag mong prangkahin, hindi uubra yan! Bakit ikaw ang iiwas? Dapat siya! Itong ipapayo ko sa’yo, siguradong iiwas siya sa’yo at hindi na magpapakita! Ganito ang gawin mo! Utangan mo!

Araw-araw mong utangan! Sigurado, hindi na magpapakita sa’yo yan!

•

Hi Alex,

Sumulat ako sa’yo dahil sa problema ko sa pagsulat. Ang pangit ng sulat ko, daig pa ang sulat ng doctor. Sa sobrang pangit ng sulat ko, ako lang ang nakakaintindi! Ano ba ang gagawin ko?

Henry ng Caloocan

Hi Henry,

Hindi ko maintindihan itong sulat mo! Ang pangit! Daig pa ang sulat ng doctor! Sumulat ka na lang ulit!

•

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

Related

comments