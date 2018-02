Mark Bautista, namulestya

By Rowena Agilada

INAMIN ni Mark Bautista sa “Kapuso Mo, Jessica Soho” na inisip niyang baka layuan o iwasan na siya ng ilang kaibigan niya sa paglabas ng libro niyang “Beyond the Mark.”



Pero si Christian Bautista na kaibigan niya for more than a decade, hindi nagbago ng pagtingin sa kanya. Nag-message pa si Christian and his girlfriend ng suporta sa kanya.

Gayun din si Regine Velasquez na ayon kay Mark, ito ang dahilan kaya sumali siya noon sa “Star For A Night” dahil alam niyang si Regine ang magho-host ng naturang singing competition. Si Sarah Geronimo ang winner.

Inamin ni Mark na bisexual siya. “I love both sexes,” aniya. Kung mabibigyan siya ng pagkakataon, gusto niyang magkaanak at magka-pamilya.

Traumatic kay Mark ‘yung sexual harassment ng isang distant cousin niya. He was 6 or 7 years old then. Aniya, kapag nakakakita siya ng mga batang naglalaro sa lansangan o parang napapabayaan ng mga magulang, parang natu-trauma siya. Sana raw, kilalanin mabuti ang mga taong pumapaligid sa mga anak nila.

He feels good sa paglabas ng kanyang libro. Aniya, gusto lang niyang magpakatotoo sa kanyang pagkatao. Akmang-akma nga kay Mark ang kanta niyang “True Colors.”

Marami ang naniniwala (isa na kami) na magpapatuloy pa rin ang career ni Mark sa kabila ng revelations niya. Mabuti siyang tao, may talent na hindi dapat maisantabi lang.

Babaeng bakla



May dalawang kapatid na bakla si Nathalie Hart. Malaki ang influence ng mga ito sa kanya sa pagsasalita at pagkilos. Kuwento niya sa “Gandang Gabi Vice,” noong nasa US siya’y napagkamalan siyang bakla noong nagpunta siya sa isang bar.

Ayaw maniwala ang lalaking kausap niya na totoong babae siya kaya hinayaan na lang niya ito.

Inamin ni Nathalie, may ugaling bakla siya. Kapag napag-tripan niya ang isang guy, nilalapitan niya ito at inililibre ng drink.

Dating Kapuso star si Nathalie na produkto ng isang artista search. Princess Snell pa ang showbiz name niya. Noong umalis siya sa network, nagbago ng pangalan at naging daring ang image, nagbago rin ang takbo ng kanyang career.

Pregnant



Pregnant si Iya Villania sa second child nila ni Drew Arellano. Post ni Drew sa socmed, baby boy ang magiging kapatid ng panganay nilang si Antonio Primo. Turning two years old ang bagets sa Aug 30 this year.

