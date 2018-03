Swiss lady, nagahasa sa Siargao

2 SHARES Share Tweet

By Mike U. Crismundo

BUTUAN CITY – Umiiyak na dumulog sa sangay ng pulisya sa bayan ng Gen. Luna, Siargao, probinsiya ng Surigao del Norte Martes ang isang magandang Swiss national sa kadahilanang na-rape diumano siya.



Ayon sa salaysay ng biktima na hindi pinangalanan ng General Luna Police sa sarili nitong hiling, pabalik na raw siya sa inuupahang kuwarto sa Malaya Hostel sa Barangay 3, Poblacion, Gen. Luna nang siya’y lapitan ng suspek at sinabing ihahatid siya nito.

Hindi niya inakala na may maitim pala itong balak.

Agad namang nasakote ang salarin na kinilalang si Ronel E. Consigna, 30, sound system operator ng isa sa mga establisimiento sa lugar.

Positibong itinuro ng Swiss national ang suspek na siyang gumahasa sa kanya makaraang magkaharap sila sa presinto.

Sinangayunan naman ito ng isang witness na pinagdiinang si Consigna ang huli niyang nakitang kasama ng biktima papunta sa lugar kung saan umano naganap ang krimen.

“Consigna was recognized by the victim and the witnesses during the confrontation at the police station,” saad ni PRO 13 Regional Director Chief Supt. Noli A. Romana.

“We are wasting no time in solving crimes and we are steadfast on our mission to serve and protect the community throughout the region,” dagdag pa ni Romana.

Related

comments