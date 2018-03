2 sexy comediennes, nag-share sa isang boylet

By Rowena Agilada

NAKAUSAP namin ang isang talent manager at naitsika nito na diumano, balak pagsamahin sina Judy Ann Santos, Claudine Barretto at Gladys Reyes sa isang talk show ng ABS-CBN.



Magandang ideya kung matutuloy ‘yun. Noong kabataan nina Juday at Claudine ay may rivalry sila. Childhood friends naman sina Juday at Gladys na nagsimula noong nagkasama sila sa “Mara Clara.”

Certified mothers na sila ngayon. Parehong happily married sina Juday at Gladys. Dalawa na ang anak ni Juday sa asawang si Ryan Agoncillo. Apat naman ang anak ni Gladys sa hubby niyang si Christopher Roxas. Isa ang kay Claudine sa estranged husband niyang si Raymart Santiago. May dalawa silang adopted daughters.

Bukingan

‘Kaloka at ‘kaaliw ang bukingan nina Ruffa Mae Quinto at Ethel Booba sa “Gandang Gabi Vice.” May naka-one night stand pala si Ethel na boylet that time ni Ruffa.

Nang tanungin ni Vice Ganda kung si Jon Avila (former aktor-aktoran) ba ‘yun, nag-appear-an sina Ruffa at Ethel.

Nagbukingan din sina Ruffa at Ethel sa kanilang respective noses kung ipinagawa ba nila ang mga ‘yun? “It’s a tie,” sabi ni Ethel at nag-appear-an na naman sila. Mukhang tie rin sila sa kanilang boobs. Obvious naman na nagpa-breast enhancement sila.

Nabalita pa noon na muntik nang magka-breast cancer si Ruffa dahil namaga o nagkaroon ng nana ang kanyang boobs.

Kasama that night ni Ethel ang boyfriend niya na aniya, ipinagdasal niyang sana’y makatagpo na siya ng lalaking tunay na magmamahal sa kanya at makakasama habang buhay.

Jessie ang pangalan at dati itong chef sa isang hotel sa Boracay kung saan sila nagkakilala. Nag-resign na ito at balak magtayo ng restaurant dito sa Manila para raw hindi na mahirapan si Ethel magpabalik-balik sa Boracay. Ten years nang hiwalay sa asawa si Jessie.

Happily married naman si Ruffa kay Trevor Magallanes at may one-year-old daughter na sila.

Kinakabahan

Kinakabahan pa rin si Yasmien Kurdi kapag si Gina Alajar ang ka-eksena niya sa “Hindi Ko Kayang Iwan Ka.” Ang galing-galing daw kasing aktres nito, kaya kapag eksena nilang dalawa ang kukunan, kakaba-kaba siya kapag kaharap na niya si Ms. Gina.

Hindi lang daw siya nagpapahalata. Supportive ever naman si Alajar kay Yasmien at sa ibang co-stars nila sa HKKIK para hindi ma-intimidate sa kanya ang mga ito. Hindi niya ipinaparamdam na Gina Alajar siya.

