Bianca may instant debut party sa set

By Ruel J. Mendoza

SINORPRESA ng buong staff and crew ng “Kambal, Karibal” si Bianca Umali sa araw ng birthday nito.

Hindi lang kasi birthday cake ang binigay sa kanya on her 18th birthday noong nakaraang March 2, kundi isang debut party with matching 18 roses at dance pa with her leading man Miguel Tanfelix.



Kaya naman si Bianca, kahit hindi mabigat na eksena sa teleserye, ay lumuha ng bongga dahil hindi niya inaasahan na gagawin iyon ng buong staff sa kanya.

“I expected makakakuha ako ng cake and kakantahan nila ako, but hindi ko po in-expect na magse-set up pa sila na parang debut talaga.

“Nasa loob ako ng dressing room habang nire-retouch, may ginagawa na pala sila sa labas. Paglabas ko, may mga hawak na silang mga kandila. Debut party ang bigay nila sa akin,” maluha-luhang kuwento ni Bianca.

Naghandog isa-isa ng pink rose at isinayaw ang debutant ng cast at iba pang lalaking miyembro ng produksyon, tulad nila Jeric Gonzalez at Direk Don Michael Perez.

Lalong bumuhos ang luha ni Bianca nang lumapit ang ka-loveteam niyang si Miguel na may dala pang bouquet of flowers.

“Lumalalim naman po talaga, lalo na ngayon na halos araw-araw kaming magkasama. Marami akong wish para kay Bianca.

“Pero ngayon nagpapasalamat ako sa lahat ng narating niya ngayong 18 na siya,” ngiti pa ni Miguel sa super yakap kay Bianca habang sinasayaw niya ito.

Sobrang blessed nga si Bianca at wala na raw siyang mahihiling pa sa 18th birthday niya.

“Wala na po akong mahihiling. All I said was ‘Thank you!’ sa lahat ng kung anong meron ako dahil kuntento na ako.

Naibigay na sa ‘kin ni Lord and He is still giving me more,” pagtapos na pasasalamat ni Bianca.

