KC Concepcion at BF, hiwalay na

By ROBERT R. REQUINTINA

TULUYAN nang naghiwalay ng landas ang Kapamilya star na si KC Concepcion at ang kanyang athlete boyfriend na si Aly Borromeo.



“If the stars choose to align us together again in the future, then why not? Who knows what will happen then. Timing is everything,” ayon kay Concepcion, sa kanyang post sa Instagram.

Nagkaroon na ng ispekulasyon na hiwalay na ang napabalitang magkasintahan nang hindi sila nag-post ng kanilang Valentine’s Day celebration sa kani-kanilang social media account.

Ang huling post ni Concepcion kung saan magkasama sila ni Boromeo ay noon pang Nov. 19, 2017 kung saan nasa cover sila ng isang lifestlye magazine.

Ito ay may caption: “Reluctant as I was about this… Here’s a little surprise! We never know when this will EVER happen again! Thank you @metrosocietyph for having us on your latest (our first!) cover ever.”

Si Borromeo naman ay nag-post din sa Instagram tungkol sa cover nila sa magazine noong Dec. 11, 2017.

Ang caption naman niya ay: “Sometimes you just gotta let go and jump in..everything will come into place!”

Unang napabalitang naghiwalay na sila Concepcion, 32; at Borromeo, 34, noong Sept. 2016.

Kahit natsi-tsimis silang dalawa, never naman nilang inamin sa publiko na naging magkasintahan sila.

Noong 2016, nagpahayag ng suporta si megastar Sharon Cuneta para kay Concepcion at kay Borromeo, miyembro ng Azkals football team.

“Anybody that’s nice to my daughter and makes my daughter a better person and brings her closer to the family, I will like. Aly is like that,” ayon kay Cuneta sa isang panayam sa ABS-CBN.

“His best friend is Miguel because Miguel is into soccer and he is very mayabang because Aly is the captain tapos tinuturuan siya,” Cuneta added.

