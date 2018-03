Manalo matalo, KZ TANDINGAN, haharapin ang Araneta Coliseum

By Glen P. Sibonga

Itutuloy pa rin daw ng Cornerstone Entertainment artist na si KZ Tandingan ang naka-schedule niyang first major solo concert sa Araneta Coliseum sa June 2018, manalo man siya sa nilalabanan niya ngayong international singing competition na Singer 2018 sa China. Kung sakali kasing manalo siya ay magiging busy ang schedule niya sa abroad.



“Matatapos po ang Singer 2018 by April. So, after po noon at saka pa lang po namin maaayos ang schedule ko. Pero we will push through with my concert,” sabi ni KZ.

Kasama si KZ sa Cornerstone artists na humarap sa mga press at bloggers sa nakaraang Media Night ng Cornerstone Concerts sa Luxent Hotel para sa kanilang 8 major concerts na ipo-produce ngayong taon in line sa selebrasyon ng kanilang ika-walong anibersaryo sa concert industry. Kasama na nga rito ang gagawing concerts ni KZ sa bansa this year.

So, kahit may ibang opportunities na dumating kay KZ sa China ay patuloy pa rin ang career niya sa Pilipinas? “Hindi naman po ibig sabihin na nagpe-perform na ako sa China ngayon ay hindi ko na priority ang Pilipinas. Priority ko pa rin po ang Pilipinas, Filipinos first.”

Bukod sa kanyang solo concert, excited din si KZ sa muling pagsasama nila nina Yeng Constantino, Angeline Quinto, at Kyla para sa The Divas Live II At The Big Dome sa November 2018. Two years ago nang maganap ang unang Divas Live concert.

Ano ang maiko-contribute ni KZ sa pagbabalik ng Divas Live ngayong taon? “Baka po makatulong na si KZ sa ticket sales,” biro niya.

Malaking factor nga naman na pinag-uusapan si KZ ngayon dahil sa magandang performance niya sa ranking ng Singer 2018. Noong unang sabak niya ay tinalo niya pa ang nakatapatan niyang sikat na international singer na si Jessie J.

Na-touch naman si KZ nang sabihin nina Yeng, Angeline at Kyla na hindi nakakaapekto sa grupo nila ang tagumpay na tinatamasa ng kanilang kaibigan ngayon. Bagkus malaking tulong at boost pa nga raw ito sa kanilang apat lalo na sa parating nilang concert. Wala raw inggitang nagaganap sa kanila at buo ang suporta nila sa isa’t isa.

