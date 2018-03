Moira, ready na sa wedding bells

By LAILA CHIKADORA

PAGKATAPOS ng kanyang successful concert sa KIA Theater, in-announce sa Cornestone Media Night sa Luxent Hotel na ready na si Moira para sa kanyang Tagpuan Tour. Bukod sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas, magtu-tour din ang singer sa US at Canada bagay na ikina-excite ng singer.



Nang matanong naman siya kung paano na ang lovelife kung madalas siyang nasa tour, say ni Moira, walang problema!

Dahil ang jowa niya pala for more than a year ay ang kanyang gitarista na si Jason Marvin.

Nakakakilig ang kanilang love story! Tila nagba-blush pa ang Titibo-tibo singer nang ikinukwento niya ito sa media.

“Years na po kaming friends so with my exes, with his exes, ako pa ‘yung tumutulong sa panliligaw tapos isa po siya sa mga sinusumbungan ko.” (kapag heart broken siya)

Humingi pa daw ng permiso si Jason para makapanligaw sa mga magulang ni Moira sa Zambales at pumayag naman ang mga ito. Sa ngayon, nahanap na ni Moi ang “Peace of heart and mind” kay Jason.

Anytime daw na yayain siya ng jowa na magpakasal ay hindi siya magdadalawang isip na sumagot ng yes! “I fell like as a young person, a lot of people kasi are afraid of commitment and I’m not afraid of commitment and if he proposes, I’m gonna say yes because l’m sure.”

Hindi naman natatakot si Moira na baka mawalan siya ng career dahil nagpakasal siya sa lalaking love na love niya. “I know naman na I can pursue this career and I can pursue it even better because we are from the same industry.”

