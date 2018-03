Tribute kay direk Maryo J. delos Reyes

1 SHARES Share Tweet

By Rowena Agilada

BRAINCHILD ni Dra. Milagros O. How ang TOFARM Film Festival at sobrang nalungkot siya sa hindi inaasahang pagpanaw ni direk Maryo J. delos Reyes. Ito ang festival director ng first and second TFF festival na ani Dra. How, “He gave so much of himself for TFF festival. When he suddenly left us, we found ourselves at a crossroad. Should we go on with the project or not?”



Matapos niyang pag-isipang mabuti, nakapagdesisyon siyang ipagpatuloy ang naumpisahan ni direk Maryo. Third TFF festival this year at tribute rin ito sa namayapang direktor.

Si Bibeth Orteza ang festival director. Managing director naman si direk Joey Romero at consultant si direk Laurice Guillen.

Magsisimula ang TFF festival sa Sept. 12-18 at sa Sept. 15 ang Awards Night. Ang tema this year ay “Tribute to Life:

Parating Na.” Magkakaroon din ng short film competition.

Deadline for submission ng script entries ay sa April 20, 2018. For more details, log on to www.tofarm.org.

Throwback Queen

Just wondering, ano kayang feeling ni Senator Kiko Pangilinan sa social media posts ng misis niyang si Sharon Cuneta?

Matapos ang throwback photos nila ni Gabby Concepcion, throwback photos naman nila ng ex-BF niyang si Richard Gomez ang ipinost ng megastar na ang ilan ay kissing scenes nila sa mga pelikulang ginawa nila.

Ano rin kaya ang nararamdaman ni Cong. Lucy Torres na wifey ni mayor Gomez and himself? Ano bang nangyayari kay Sharon? May pinagdaraanan na naman ba siya? O, trip lang niya ‘yun?

Nag-post din noon si Sharon na muntik na niyang pakasalan si Robin Padilla. Mukhang iniisa-isa ni Sharon ang kanyang ex-BF’s. Sino kaya ang susunod?

Dream

Kapangalan ng 2018 Star Magic Circle na si Anna Luna ang dating sexy star na si Ana Luna. Nasaan na nga ba siya ngayon? Kilalang indie actress at produkto ng PETA (Philippine Educational Theater Association) si Anna, 22 years old.

Nanalo siyang best actress sa “Maestra” mula sa Five Continents International Film Festival sa Venezuela. Umani rin siya ng papuri sa “Changing Partners.” Doon siya napansin ni Mr. Johnny Manahan at pinapirma sa Star Magic.

Napanood din si Anna sa “The Break-Up Playlist,” “How To Be Yours” at Dear Other Self.” Dream niyang makagawa ng isang “Maalaala Mo Kaya” episode.

Related

comments