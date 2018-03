Kris congratulates Herbert, answers bashers

By Glen P. Sibonga

UMANI ng iba’t ibang reaksyon mula sa Instagram followers ni Kris Aquino ang kanyang IG post kung saan binati niya ang ex-boyfriend niyang si Quezon City Mayor Herbert Bautista sa pagkamit nito ng ranggong Brigadier General sa Philippine Army Reserve. Sa IG post ni Kris (@krisaquino) naka-caption sa picture ni Herbert na nakadamit pang-sundalo na: “Congratulations to the newly confirmed Brigadier General Herbert Bautista, Philippine Army (Reserve).



Very proud of you. Ngayon, hindi na lang #saQuezonCitylahatpanalo #serviceforthecountry”

May mga natuwa sa pagbati ni Kris kay Herbert. Pero hindi nawala ang bashers. Kaya naman hindi napigilan ni Kris na sagutin ang ilan sa mga ito.

May tila hindi naniniwalang si Kris ang sumasagot sa bashers. Patutsada ni @emnayre: “Is it really @krisaquino answering to bashers? Or may admin? Bakit parang nagiging patola na lately”

Tugon ni Kris: “@emnayre because i am exercising my freedom of speech. If people are free to bash me- why am i not allowed to defend myself? May i remind you I am an AQUINO, i was born & bred w/ good manners but i was never raised to be a weakling.”

Kahit na matagal nang hiwalay bilang magkarelasyon sina Kris at Herbert, nanatili naman silang magkaibigan. Sagot nga ni Kris sa isang nagsabi na disappointed siya sa actress-host: “@calugurandaka let’s be real- I shall listen when people leave suggestions about my clothes, hair, shoes, and makeup. But why are you expressing disappointment in me for being a real friend? When none of these new successes were around, he stayed my friend. And walang masamang tumanaw ng utang na loob.”

Pinatulan din ni Kris ang ilan na tila ipinipilit na may romantic pang nangyayari sa kanila ni Herbert at hindi nila gusto ang mayor na makatuluyan ni Kris. Ayon kay @shaye_lah: “there are so many fishes in d ocean, wag na ung my sabit pra happily ever after.”

Sagot ni Kris: “@shaye_lah i congratulated a friend… and you are making it a ‘love declaration’”

