Catriona Gray buo ang loob sa Miss Universe 2018

1 SHARES Share Tweet

By DANTE A. LAGANA

ISANG maituturing na revenge daw ang pagbabalik entablado ng Filipino-Australian na si Catriona Gray na ngayon ay kinoronahan na bilang Binibining Pilipinas Universe 2018 last March 18 sa Smart Araneta Coliseum.



Ginanap naman noon sa America last Dec. 18, 2016 ang Miss World 2016 kung saan hindi siya pinalad na manalo.

Pareho ang number ng date, hindi kaya sa mismong laban niya ng Miss Universe e 18 din ang date?

Matatandaan na naging pambato sa Miss World si Catriona noong 2016 at pumasok sa top 5. Nanghinayang ang karamihan nang hindi siya nanalo o pumasok man lang as runner up despite her beauty and overall performance.

Hindi rin maikakaila na nadismaya si Miss Cory Quirino, a former licensee and national director of Miss World Philippines sa naging resulta ng pageant. Kaya nga raw diumano binitawan ni Miss Quirino ang license ng Miss World Philippines. Kung maalala natin during Miss Quirino’s term, nanalo si Megan Young sa Miss World noong 2013.

Dahil doon naiyak noon si Catriona na habang yakap-yakap ang bandila ng Pilipinas sa mismong stage ng Miss World.

Iba’t ibang lahi ang nagsintimyento sa social media after the results ng Miss World. After the event nag-Facebook Live si Catriona to say thank you sa mga nagmamahal at sumuporta sa kanya.

During the Facebook live positibo pa rin ang pananaw ng 5’8 stunning beauty queen dahil sa mga advice ng karamihan na sumali uli ng pageant at sa Binibining Pilipinas naman daw. But she begged off then at pag-iisipan niya raw noon after niyang matalo sa Miss World.

But this time, sumali na at nasungkit na niya ang korona na inaasam din ng mga nagmamahal at sumusuporta sa kanya.

With her looks, body, projection on camera, height, and the way she walks plus ang pagiging witty and smart niya (fierce na fierce), buo ang loob niya na pang Miss Universe talaga ang kanyang platform.

Related

comments