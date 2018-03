Gerald Anderson, Unfaithful boyfriend?

By Rowena Agilada

Memorable kay Gabbi Garcia ang recent trip niya sa Japan dahil nakilala niya in person ang hinahangaan niyang international super model na si Gigi Hadid. Sa event ‘yun ng Maybelline campaign na earlier this month ay ini-announce na si Gabbi ang bagong Filipina ambassador ng naturang brand ng cosmetics.



Kamakailan ay nagpunta naman si Gabbi sa Thailand for another photo shoot. Nakapunta na rin siya sa Hawaii at balak niyang bumalik doon para magbakasyon kasama ang kanyang pamilya.

Naghahanda rin si Gabbi para sa gaganaping music festival cum fashion show this April. Kung last year ay nasa audience lang siya at nanood, this time ay kasama na siya sa mga participant, kaya sobrang excited ang Kapuso star.

Sa kabila ng hectic schedule ni Gabbi, sinisikap niyang makatapos sa pag-aaral. She’s taking up Music Business Management major sa Meridian International College.

Nominated si Gabbi sa Nickelodeon Kid’s Choice Awards bilang Favorite Pinoy Newbie. Manalo, matalo, thankful siya na nominee siya.

Sad

Sad ang fans nina Gerald Anderson at Bea Alonzo kung totoong hiwalay na sila. Umasa sila na magbi-behave na si Gerald bilang boyfriend ni Bea.

May kumakalat na tsikang diumano’y nagkaroon ng “something” sina Gerald at Pia Wurtzbach noong nagkasama sila sa location shoot ng “My Perfect You” sa Zambales. Malayo ‘yun sa kabihasnan. Walang signal, walang kuryente. Ilang araw o weeks nagkasama doon sina Gerald at Pia. They got to know each other at may mga nag-iisip na hindi raw kaya na-fall sila sa isa’t isa? Out of sight, out of mind kaya ang respective partners nilang sina Bea Alonzo at Marlon Stockinger?

Tanungin kaya si direk Cathy Garcia-Molina at ang co-stars nila sa “My Perfect You” kung may napansin ba silang kakaibang kilos at pagtitinginan nina Gerald at Pia during the shoot ng kanilang movie ? Magsasalita ba naman ang mga ‘yun?

Nagkausap na

Ayaw nang palakihin ni Joshua Garcia ang isyu tungkol sa isang non-showbiz girl na nag-post sa socmed ng palitan nila ng messages. Ani Joshua sa mga nakausap na showbiz writers, focused na lang siya sa trabaho, kesa sa mga negatibong bagay.

Nagkausap na sila ni Julia Barretto at sa kanilang dalawa na lang daw kung anuman ang napag-usapan nila. Alam niyang bahagi ng showbiz ang intriga at tanggap niya ‘yun, sabi pa ni Joshua. So, there!

