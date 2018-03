Longshots prevail

By Johnny Decena

Nais ko muna humingi ng paumanhin dahil maling kopya ng ating SILIP ang napindot ng aking tagatipa nito kahapon, pero tama naman ang RACE TIPS.



So there… Nagkadehadohan nang husto kahapon (Friday) sa 9-Race program na itinakbo sa Santa Ana Park.

Ang 1st set ng WTA ay nagbigay ng P423,115.60 para sa 2 winners at ang 2ns set nito ay nagkatalo lamang sa 6 points kaya may carry over.

Ang 1st Pick-5 naman ay nagbigay ng P13,607.60 at ang 2nd set nito ay P403,906.63. Nagbigay pa ng R16,599.40 ang Pick-4

Carry over din ang Super-6 at Quartet sa Race 3 kung saan nanalo ang Angel Brulay. Pati na ang Pick-4 ay nagbigay pa ng P16,599.40.

Nagsipanalo rito from Race 1 to 9 ayon sa pagkakasunod-sunod ay ang One In A Billion, Goldsmith, Angel Brulay, Banker Master, Benissimo, Olympic Gold, Tito Arru, Terryball at Principal Queen or combinations 4-6-9-7-5-4-7-3-6.

Back to today’s Races, magsisimula ngayon ang karera natin ng 3:00 P.M. dito naman sa Metro Turf.

May 11 Races na itatakbo rito covering 2 sets ng Winner-Take-All, 2 set Pick-6, 2 sets Pick-5 at 2 sets ng Pick-4

All Races this weekend have a guaranteed prize of P120,000 to the winner’s only.

Nagsipanalo sa araw na ito from Races 1 to 9, ayon sa pagkakasunod-sunod, ay ang Che And Ryan, Malaya, Si Inday, Hyena, Hidden Moment, Karapatan, Mezzanine, My Queen at Super Elegant or combinations 2-8-3-2-1-3-7-1-2.

So there, see you guys at our usual Samson Billiard OTB at St. Joseph and/or at Obet dela Paz Momay’s Carinderia OTB at Marick, Cainta… Good Luck!!!

