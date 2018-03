RACE TIPS

Races at Metro Turf

start at 2 p.m.

By Johnny Decena

TIPSTER A – R1: Conqueror/Umbrella; R2: Show Master/Dance Lively; R3: Warinka/Gil’s Angel; R4: Charger/Bigmouthberine; R5: Show The Whip/Batang Rosario; R6: Big Scoop/Power Hook; R7: Venice/Persian Princess; R8: Manalig Ka/Driven; R9: Moon Dance/Congrats Sister; R10: Crown In My Head/Electric Dreams; R11: Azarenka/Purging Line; R12: Rafa/Pamela; R13: Thunder Maxx/Katana.



BEST CHOICE: R1: Conqueror; R2: Show Master; R3: Warinka; R4: Charger; R5: Show The Whip; R6: Big Scoop; R7: Venice; R8: Manalig Ka; R9: Moon Dance; R10: Crown In My Head; R11: Azarenka; R12: Rafa; R13: Thunder Max

comments