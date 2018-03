Aktres, naduwag at natakot noon sa kapwa aktres

By Rowena Agilada

MAGSALITA na rin kaya sina Bela Padilla, Andrea Torres at iba pang diumano’y na-bully ni Marian Rivera? Sa Instagram Live chat ni Heart Evangelista ay naikuwento niya ang diumano’y ginawa sa kanya ng isang aktres. Although, hindi siya nagbanggit ng pangalan, pinaghihinalaang si Marian Rivera ‘yun.



“I’m not afraid anymore. I’m coming out ‘coz I’m not afraid anymore,” sabi ni Heart.

Nagka-isyu kina Marian at Heart noong nagkatrabaho sila sa “Temptation Island.” May tsikang diumano’y ikinulong ni Marian si Heart sa isang kuwarto, pinagsalitaan ng masasakit at pinagbantaan pa.

Ayon pa kay Heart, naduwag siya magsalita noon. Binalak niyang mag-demanda. Pero nanahimik na lang siya dahil ayaw niya ng gulo.

Nagbabakasyon ngayon sa Europe si Marian kasama si Dingdong Dantes at anak nilang si Zia. For sure, may nagparating na sa kanya ng mga sinabi ni Heart. Ano kaya’ng reaction ni Marian?

Nagselos

Sa kuwento namang nakarating sa amin, diumano’y ikinulong ni Marian Rivera si Bela Padilla sa isang C.R. (Comfort Room) noon. Diumano, pinagsalitaan ni Marian ng masasakit si Bela na diumano, muntik na itong mag-demanda.

Diumano pa rin, pinagselosan ni Marian si Bela na nakatrabaho ni Dingdong Dantes sa isang GMA series.

Gano’n din ang umikot na tsismis noong nagkatrabaho sina Dingdong at Andrea Torres sa “Alyas Robinhood.” Diumano, pinagselosan ni Marian si Andrea. May tsika pang sumugod siya sa taping ng AR. Mariin namang itinanggi ‘yun ni Andrea.

May tsika ring diumano, pinagsalitaan ni Marian si Andrea ng masasakit at sinabi pa raw (raw ha?) kay Andrea na kayang-kaya niyang ipatanggal ito sa GMA. Naisulat ito ng isang reporter sa kanyang kolum.

Dating magkasama sa isang management company sina Marian at Andrea, Triple A. Dahil siguro ayaw ni Andrea ng gulo, minabuti niyang umalis na lang sa naturang management company.

Deadma lang si Marian sa mga negatibong nasusulat about her. Ang mahalaga, she’s happy with her life at wala siyang panahon sa negativity. Right attitude, girl!

Magkasabwat

Magkasabwat sina Gina Alajar (Adel) at Jackie Rice (Ava) sa pagkalaban kay Thea (Yasmien Kurdi) sa “Hindi Ko Kayang Iwan Ka.”

Naiinis ang viewers sa dalawa. Pero palaban si Thea kay Ava. Panalo ang linya niyang,“Kung hindi ko pinapatulan ang mama ni Marco (Mike Tan), ikaw papatulan ko.”

Napaniwala na rin si Marco na may ibang lalaki si Thea, kaya nagka-HIV ito. Pinalayas niya si Thea sa bahay. Paigting nang paigting ang mga kaganapan sa HKKIK, kaya tutok lang.

