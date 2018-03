Sarah, may pasabog sa concert

By Rowena Agilada

NO show si Sarah Geronimo sa katatapos na Alveo Ironman 70.3 Davao triathlon event. Isa sa participants ang boyfriend niyang si Matteo Guidicelli. Dumating naman siya sa birthday party ni Matteo sa isang Italian restaurant sa Alabang noong March 26. Hindi kasama ni Sarah ang kanyang parents.



Inaasahang manonood si Matteo ng “This 15 Me” concert ni Sarah on April 14 sa Araneta Coliseum. In line ito sa 15th anniversary niya sa showbiz na ang special performers ay sina Billy Crawford, Xian Lim, Daniel Padilla at James Reid.

The show is directed by Paul Basinillo with Teacher Georcelle as dance director and Louie Ocampo as musical director.

Fifteen years old si Sarah noong sumali siya at nanalo sa singing search na “Star For A Night.” How time flies! Naka-fifteen years na siya sa entertainment scene.

Ang dami nang nangyari, nabago sa buhay ni Sarah na ipinagpapasalamat niya. Ang “This 15 Me” concert niya ay produced ng Viva Live at Viva Communications Inc. May mga pasabog siyang inihanda na dapat abangan ng mga manonood.

For ticket inquiries, log on sa TicketNet online or call at 9115555 o sa Viva Live 6877236.

Abangan din ang bagong album ni Sarah, her first after “The Great Unknown” three years ago. Ang latest single niya, “Sandata” ay available na on-line.

Graduation gift

US trip ang graduation gift ni Daniel Padilla sa kanyang kapatid na nag-graduate sa college. May US show sina Daniel at Kathryn Bernardo, kaya isinama ni Daniel ang kapatid niyang si JC (Jose Carlito).

First time nito nakapunta sa US at first time nilang magkapatid na magkasama sa out-of the country trip.

Mabait na anak at kapatid si Daniel. No wonder na patuloy ang blessings sa kanya. Marunong siyang mag-share.

No show

Alam kaya ni Cesar Montano o sadyang no show siya sa Moving On Ceremony ng anak nila ni Sunshine Cruz na si Angelina at sa elementary graduation ng bunso nilang si Chesca? Ang boyfriend ni Sunshine na si Macky Mathay ang parang tumayong tatay nina Angelina at Chesca.

Ano kayang feeling ni Cesar na wala siya sa mahalagang okasyon na ‘yun ng kanyang mga anak? What about his two daughters?

