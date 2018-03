KathNiel, may bagong movie

by Rowena Agilada

PARANG nabantilawan ang pagsikat ni Empoy Marquez. Matapos mag-mega hit sa takilya ang “Kita Kita” nila ni Alessandra de Rossi, lumaylay ang career ni Empoy.



One time, big time lang ba sila? Tsamba lang ba ang kinita ng “Kita Kita”? Flop ang follow-up movies nila na iba ang kanilang kapareha.

Nagkaroon ng TV commercial si Empoy para sa isang fast food chain. Pero sandali lang ‘yun umere at nawala na. Hindi na nasundan ang TV commercial na ‘yun ni Empoy.

Kasama si Empoy sa isang upcoming show ng ABS-CBN. Tingnan natin kung mababalik ang sigla ng kanyang career.

Padrino?

How true kaya ang tsika na diumano, si Willie Revillame ang naging “tulay” para makapasok si John Estrada sa GMA7? Naging “padrino” nga ba si Revillame para maging Kapuso na rin ang kanyang kaibigan?

May lumabas na balita noon na diumano, kasama si John sa upcoming TV show ni Alden Richards. Wait na lang tayo sa formal announcement ng GMA.

New movie

Malapit nang simulan ang bagong movie nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo under Star Cinema. Balitang sa ibang bansa ang location shoot at ididirek ni Cathy Garcia-Molina. Isa ito sa last four movies na kanyang ididirek bago siya mag-retire in August next year.

Sobrang excited sina Daniel at Kathryn sa bagong movie nila dahil something new, something different ang ipapakita nila.

Just curious, namumura rin kaya sila ni direk Cathy? Nagkatrabaho na sila sa ilang pelikula. Si John Lloyd Cruz kaya na favorite actor ni direk Cathy, nakatikim din kaya ng mura?

What if maidirek ni direk Cathy si Piolo Pascual? Mamura rin kaya niya ang aktor? Wish ni direk Cathy na magkatrabaho sila ni Piolo sa isang pelikula bago siya mag-retire.

Nasaan na?

Nami-miss ng fans niya si Bea Binene. Nagtatanong sila kung may bago ba raw siyang show sa GMA? Huling serye ni Bea ay “Mulawin vs Ravena.”

Tila nauungusan na siya ni Barbie Forteza. May upcoming show si Barbie sa GMA at may pelikula pang ipapalabas kung saan pareho niyang katambal si Derrick Monasterio.

Nasaan na nga ba si Bea at ano’ng pinagkakaabalahan niya ngayon?

