Ex-GF ng aktor, madaldal at mapang-asar

by Rowena Agilada

MATAPOS mapanood si Nora Aunor sa Lenten Special ng “Eat Bulaga,” pinaghahandaan naman niya ang upcoming teleserye niya sa GMA7. Huling teleserye ng superstar ang “Little Nanay” with Kris Bernal.

Sa yet untitled upcoming GMA series ni La Aunor, si Mikee Quintos naman ang makakasama niya. Tampok din sina Gardo Versoza, Kate Valdez, Vaness del Moral, Enrico Cuenca, Jo Berry, Adrian Alandy (dating Luis Alandy) at Wendell Ramos na balik-GMA.

Si Gina Alajar ang direktor. Napapanood si Alajar sa “Hindi Ko Kayang Iwan Ka” bilang Adel na kinamumuhian ng viewers sa pang-aapi niya sa manugang niyang si Thea (Yasmien Kurdi) dahil may HIV ito.

Tatapusin lang ni Gina ang stint niya sa HKKIK at balik-directing na naman siya sa upcoming GMA series na makakatrabaho naman niya ang isang Nora Aunor.

For the sake of their youngest daughter, Maxine, kinalimutan nina Ramon Christopher Gutierrez at Lotlot de Leon ang kanilang pride at personal issues. Pareho silang dumalo sa graduation ng kanilang anak at may picture pa silang magkakasamang tatlo.

Kabaliktaran noong graduation ng bunsong anak nina Cesar Montano at Sunshine Cruz na si Chesca at sa Moving Up Ceremony ng panganay nilang si Angelina.

No show si Cesar at ang boyfriend ni Sunshine na si Macky Mathay ang naroon at kasama siya sa picture ng mag-iina.

No show sa graduation ng anak nina Monching at Lotlot ang foreigner boyfriend ng huli. Pinasalamatan naman ito ni Lotlot sa socmed sa pagiging understanding, loving and supportive nito.

Hindi pa pala naisasama ni Gerald Anderson si Bea Alonzo sa General Santos na kanyang hometown. Nag-aalangan daw siya dahil baka matakot si Bea sa sitwasyon doon. Sinabi niya ‘yun sa guesting niya sa “Tonight with Boy Abunda.”

Kamakailan ay nagpunta sa GenSan si Gerald at nagpa-block screening siya ng “My Perfect You.” Nabanggit niya na nanood na si Bea ng naturang pelikula.

Bakit kaya hindi naitanong ni Boy Abunda kung break na ba sila ni Bea o sila pa rin? Hindi kaya bago pa lumabas ang isyu ay nakapag-taping na si Gerald para sa naturang episode ng TWBA?

O promotional gimmick lang ‘yun? Anyway, sa mga naging leading ladies at nakarelasyon ni Gerald, aniya, si Bea ang madalas magdala ng food sa set. Si Maja Salvador ang pinakamadaldal at mahilig mang-asar. Marami naman siyang natutunan kay Kim Chiu.

