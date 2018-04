More showbiz projects will make Makisig Morales stay in PH

1 SHARES Share Tweet

By Glen P. Sibonga

BALIK-Pilipinas at balik-showbiz si Makisig Morales matapos manatili ng ilang taon sa Australia. Kabilang siya sa lead cast ng Kapamilya fantaseryeng “Bagani” kasama sina Enrique Gil, Liza Soberano, Matteo Guidicelli, at Sofia Andres. Ginagampanan niya ang role ni Dumakulem mula sa tribu ng Taga-Gubat.



“Sobrang thankful po ako lalo na sa ABS at sa Star Creatives na eto nga binigyan na naman ako ng opportunity at saka blessing ito for me po. Sobrang gandang comeback ito para sa akin. Noong nabanggit nga po nila sa akin na magkakaroon nga po ng ganito, sabi nila, ‘We want this para maging comeback mo.’ Kasi they really searched for me, kasi wala ako sa Philippines, nasa Australia ako. So, para pabalikin ako sa Pilipinas para sa proyektong ito sobrang nakakalaki po ng puso talaga,” sabi ni Makisig.

Ano ang ginawa niya noong nasa Australia siya? “Nag-aral po ako doon and sa awa ng Diyos nakapagtapos na po ako. Culinary arts po.”

Nag-work din ba siya doon? “Nag-part time po ako as service crew sa McDonald’s. And then nung natapos na po ako sa sc hool dapat mag-a-apply na rin po ako as chef sa mga restaurants. And then biglang dumating ‘yung offer ng ABS, eto ngang ‘Bagani.’”

Babalik ba siya ng Australia pagkatapos ng ‘Bagani’? “Yes po, pwede naman po akong bumalik.”

Paano kung magtuloy-tuloy ang projects niya at offers sa showbiz? “Pag nagtuloy-tuloy po, I’ll stay po muna.”

Masaya lang si Makisig dahil naging maganda ang pagtanggap ng mga tao sa pagbabalik niya sa showbiz. Nagpapasalamat din siya sa mainit na pagsubaybay ng mga tao sa “Bagani” kaya consistent na mataas ang naitatalang TV ratings nito at gabi-gabing trending pa sa social media. Mula sa produksyon ng Star Creatives, ang “Bagani” ay mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng “FPJ’s Ang Probinsyano” sa ABS-CBN Primetime Bida.

Related

comments