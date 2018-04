RACE TIPS

3 SHARES Share Tweet

By Johnny Decena

Today’s races at Metro Turf start at 6:30 p.m.

TIPSTER A – R1: Guanta Na Mera /Lucky Nine; R2: Sheer/Ace up; R3: Lockdown/Princess Tin; R4: Chrism/Gunga Din; R5: Sierra Lanes/Fine Bluff; R6: Palanyag/Now And Forever; R7: Belle Royale/Magic Square; R8: Thunder Maxx/ Warlock.



TIPSTER B – R1: Guanta Na Mera /Lucky Nine; R2: Sheer/Ace up; R3: Lockdown/ Princess Tin; R4: Chrism/Gunga Din; R5: Sierra Lanes/Fine Bluff; R6: Palanyag/ Now And Forever; R7: Belle Royale/Magic Square; R8: Thunder Maxx/Warlock.

TIPSTER C – R1: Guanta Na Mera/Lucky Nine; R2: Sheer /Ace up; R3: Lockdown/Princess Tin; R4: Chrism/Gunga Din; R5: Sierra Lanes/Fine Bluff; R6: Palanyag/Now And Forever; R7: Belle Royale/Magic Square; R8: Thunder Maxx/ Warlock.

BEST CHOICE: R1: Guanta Na Mera; R2: Sheer; R3: Lockdown; R4: Chrism; R5: Sierra Lanes; R6: Palanyag; R7: Belle Royale; R8: Thunder Maxx.

Related

comments