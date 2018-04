Christian Bautista, ikakasal na

By Rowena Agilada

HANDS-ON si Christian Bautista and his non-showbiz fiancée na si Kat Ramnani sa preparations para sa wedding nila this year.



Sa interbyu ng Pep.ph, sinabi ni Christian na pinag-uusapan nila ang lahat ng detalye sa kanilang kasal. Compromise sila.

Silang dalawa ang nakikipag-usap sa wedding coordinator at sa suppliers para sa mga kakailanganin sa kanilang kasal.

Wala pang definite date at venue. Ani Christian, si Francis Libiran ang designer ng wedding gown ni Kat and his suit.

Indian-Irish-American-Filipino si Kat. Nagtatrabaho siya sa isang telecommunications company as director of music kung saan bahagi siya ng content team.

This month naman ang kasal ni Rachelle Ann Go sa fiancé niyang si Martin Spies. Kung kailan at saan, abang-abang na lang. Ex-girlfriend ni Christian si Rachelle.

Pina-follow na

Pina-follow na ni Bea Alonzo si Gerald Anderson sa social media. Pero hindi pa si Pia Wurtzbach, kaya palaisipan sa netizens kung may ginawa ba talaga si Pia na ikinagalit sa kanya ni Bea?

Sa isang interbyu kay Gerald, sinabi niyang ayos naman at steady lang ang lovelife niya.

Tanong ng fans, bakit magkahiwalay sila ni Bea noong Holy Week? Sa Japan si Bea kasama ang kanyang pamilya. Sa Greece naman si Gerald kasama ang kanyang daddy dahil may dinaluhan siyang isang event doon.

Birthday gift

Ano kaya’ng saloobin ni KC Concepcion sa patutsadahan sa social media ng kanyang parents? Daig pa nina Gabby Concepcion at Sharon Cuneta ang mga bagets sa sagutan nila kahit pa wala silang banggitan ng pangalan. Obvious naman kung sino ang pinatatamaan nila.

Ang latest, nag-unfollow na sila sa isa’t isa sa Instagram account. Birthday ni KC on April 7 at pa-birthday gift na lang sana nina Gabby at Sharon na magkaayos na sila. Posible kaya ‘yun?

Iyakin

Hindi kaya napapagod si Yasmien Kurdi sa kaiiyak sa mga eksena niya sa “Hindi Ko Kayang Iwan Ka”? Hindi kaya siya natutuyuan ng luha? Awang-awa ang televiewers kay Yasmien (as Thea ) sa pang-aaping ginagawa sa kanya ni Gina Alajar (as Adel).

Good thing na natututo nang lumaban si Thea kay Adel para sa karapatan niya bilang ina ng dalawang anak niya. Kailan kaya matatauhan si Mike Tan (as Marco) na napaniwala ng kanyang mama Adel na masamang babae si Thea at niloko siya nito?

