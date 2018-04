Mabenta sa matrona at bakla

By Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



•

Hi Alex,

Summer na at ang masarap na kainin eh halo-halo. Bakit kapag bumibili ako ng halo-halo, may regular at may special, ano ba ang kaibahan nila?

Diony ng Pasay

Hi Diony,

Ang sarap talaga ng halo-halo sa summer! Dahil sa’yo gusto ko tuloy kumain! Pero sasagutin ko muna ang tanong mo. Ang regular halo-halo, kadalasan walang ice cream sa ibabaw. Sangkap lang tapos yelo at gatas. Ang special naman, kadalasan may ice cream sa ibabaw. May mga special naman na may ube at leche flan. Kaya ikaw Diony, kung gusto mo maging special, maglagay ka ng ice cream, ube at leche flan sa ulo mo!

•

Hi Alex,

Sira na naman ang electric fan ko! Kung kelan summer at kailangan ng electric fan, saka naman nasira! Ano ba ang mas makakatipid ako, bumili ng bago o ipagawa ang sirang electric fan ko?

Elaine ng Paranaque

Hi Elaine,

Depende sa sira, kapag motor, bumili ka na ng bago, kapag hindi motor, ipagawa mo. Pero kung ang sira eh hindi gumagalaw ng pakaliwa at pakanan, wag mo na ipagawa, kayo na lang ang mag-adjust, kayo na ang gumalaw.

•

Hi Alex,

Dahil sa sobrang init, madalas akong maligo. Minsan, tatlong beses sa isang araw. Pawisin kasi ako. Minsan nga, kakalabas ko pa lang sa banyo, pawis na agad ako. Ano ba ang dapat gawin para mabawasan ang pagkawpawisin ko?

Nakakainis na eh!

Onie ng Makati

Hi Onie,

May mga tao talagang pawisin. Yung iba, dahil may problema sa katawan, yung iba naman, nasa lahi na nila. Wala naman akong nakikitang problema sa pagiging pawisin mo lalo na kung wala ka namang putok. Kapag may putok ka, wayan ang problema. Kasi minsan, kapag pawisin ka, hindi nila mapapansin kung bagong ligo ka or naliligo ka sa pawis. Ang maganda sa pawisin, hindi mahahalata kung nagsisinungaling ka! Kasi ang mga sinungaling, pinagpapawisan yan kaya nahuhuli. Ikaw, pawisin ka na kaya kahit magsinungaling ka, walang huli! Magpalaki ka rin ng katawan para macho ang dating. Kapag malaki na ang katawan mo, magshorts ka ng maong pero walang pang-itaas! Lumabas ka habang pawisan, kikita ka sa mga matrona at bakla!

•

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.comfacebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

