Kiko Matos enjoying fatherhood

By GLEN P. SIBONGA

Ine-enjoy ni Kiko Matos ang pagiging first time dad niya. Isinilang ng kanyang partner na si Maria Martinez ang anak nilang si Maria Francisca Matos o Baby Kika noong March 24.



Balik-tanaw nga ni Kiko noong una niyang makita si Baby Kika, “Noong unang beses kong masilayan si Kika parang isang panaginip. Napaka-surreal ng sandaling lumatag ang mga mata ko sa kanya. Meron akong naramdaman na kahit kailan hindi ko akalain na madadama ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yung nadama ko, bagama’t parang tumigil ang oras sa mga sandaling iyon.”

Giliw na giliw si Kiko sa anak. “Ang pinakaine-enjoy ko kay Kika ay tuwing tinititigan ko siya. Nalilibang at naaaliw ako sa kanya sa mga oras na gising siya at lalo na tuwing tulog siya. Sobrang mapayapa sa pakiramdam tuwing pinagmamasdan ko siya habang siya ay natutulog.”

Anong klaseng daddy siya kay Baby Kika? “Medyo may pagka-unorthodox kasi akong klaseng tao, kaya unorthodox din ako bilang isang ama. Marahil ibang istilo ang pagpapalaki ko sa kanya, hindi tulad ng karaniwang mga tatay. You’ll just have to wait and see until that happens.”

Bukod kay Baby Kika, itinuturing ni Kiko na isa ring blessing ang pinagkakaabalahan niya ngayong Cignal Entertainment series na Born Beautiful produced by The IdeaFirst Company. Ginagampanan niya rito ang role ni Gregory, isa sa mga love interest ng bidang si Martin del Rosario, na gumaganap naman bilang transgender na si Barbs. Directed by Perci Intalan and Jun Robles Lana, ang Born Beautiful ay spin-off ng award-winning at hit movie ng IdeaFirst na Die Beautiful.

“I’ve always believed that anything that happens in my life is always a blessing, may it be good or bad. I’m always grateful for all the good things that happen in my life, I always look for the good in bad situations that come into my life and I am also thankful for these situations. To answer your question: Yes, Born Beautiful is another wonderful blessing,” ani Kiko.

