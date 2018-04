MOCHA USON, paano na ang Senado?

By LAILA CHIKADORA

Bumisita si PCOO Assistant Secretary Mocha Uson sa Pampanga bilang panauhin sa elimination round ng Pampanga’s Got Talent kung saan sampung contestants ang sumalang sa unang batch. Napansin kong ko may close in media na kasama ang Assistant Secretary. Taga HBO New York daw ang bumubuntot kay Mocha kaya tuloy natanong ko siya kung anong meron? Say ni Mocha, “Gusto nilang i-document kung gaano ba talaga ka popular si President Duterte dito sa bansa natin dahil marami daw na mga banyaga na hindi makapaniwala na marami ang sumusuporta kay presidente.”



Ah yun naman pala! Kala ko pa naman may reality show na siya sa U.S.!

Bago pa man ang contest, personal siyang inilibot sa Pampanga ni dating pangulo at ngayo’y Congresswoman Gloria Macapagal – Arroyo. Pagkain ng masarap na halu-halo at field trip sa orig na gawaan ng gitara sa Guagua ang pinagka-abalahan nila.

Bilang post 71st birthday celebration, naghanda naman ng masarap na tangahalian ang Kongresista sa kanyang bahay sa Lubao kung saan bukod kay Mocha ay panauhin niya ang mga youth leaders ng Pampanga.

Sa talumpati naman ni CGMA, sinabi nito na isa si Mocha sa mga napipisil ng partido na tumakbo para sa senado sa 2019. Reak naman ni Mocha dito, “Hindi ko siya iniisip, hindi ko sinasabing ayaw ko, pero hindi ko siya iniisip sa ngayon kasi madami pang trabaho na kailangan pang gawin pero nagpapasalamat ako sa lahat ng nagbibigay ng suporta!”

Pero wala nga ba siyang pagnanasang maging Senadora Mocha? Sagot niya sa akin “Walang ganun kasi unang una, kung nasaan man tayo ngayon, hindi ko naman ito pinlano. Pangalwa, masaya lang ako na nakakasalamuha ko ang mga kababayan natin sa iba’t ibang probinsiya lalo na ang mga kabataan, marami akong natututunan sa kanila.”

Seryoso rin ang PCOO Assistant Secretary na ituloy ang “Fire Mocha” Coffee Shop para sa kawang gawa. Dagdag pa ng Asec, “Gusto ko magkaroon ng coffe shop at yung proceeds, part of the proceeds ay ido-donate natin sa charity!”

Mukhang nag-eenjoy sa kanyang trabaho ang celebrity turned public official, kaya tanong ko sa kanya, will Mocha be back in Showbiz? Wala na bang chance na bumalik si Mocha the entertainer? Sagot niya sa akin, “Yung nagtu-twerk?

Hahaha! Yung Mocha Girls, tuloy-tuloy pa rin sila pero ngayon ako, as we mature in life, nag-iiba ang prayoridad natin. Kung dati tungkol lang sa sarili natin, ngayon, nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay kapag nakakatulong tayo.”

At dahil marami na naman ang suguradong tataas ang kilay habang binabasa ang article na ito, say ng Assistant Secretary, “Yung mga ayaw sa akin ok lang yun, kasi challenge yun sa akin to become a better person. Kasi nagbabasa din ako ng kritisismo and kung sa tingin ko may point naman sila, binabago ko kung ano ang kailangan baguhin sa sarili ko at sa mga sumusuporta sa nagpapasalamat din ako sa kanila.”

