Puro porma, walang pera

By Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



Hi Alex,

Mahilig po akong pumorma kahit wala akong pera. Ang mga porma ko eh mga branded na gamit pero fake. Nahahalata po kaya kung fake ang suot ko?

Pablo ng Dimasalang

Hi Pablo,

Kahit hindi mahalata, ikaw, alam mong fake ang suot mo. Parang kasalanan yan, kahit hindi alam ng iba, ikaw alam mo (pati na rin ang Diyos). Pero, may mga fake talaga na hindi halata, at may mga taong nagsusuot na nadadala nila ang mga fake na damit. Hindi mo pagdududahan kapag si Anne Curtis ang nagsuot ng fake o kaya si James Reid. May mga tao naman na hindi fake ang suot pero mukhang fake. Sige tuloy mo lang yan, basta wag lang halatang fake na fake tulad ng Nike na ginagawang Mike, o kaya Rolex na nagiging Bolex, o Adidas na ginagawang Adadis.

Hi Alex,

Dumalaw po ako sa girlfriend ko at napansin ko na madaming tambay sa kanto nila. Masama ang mga tingin sa akin kasi maganda ang girlfriend ko. Nararamdaman ko na kapag hinatid ko ulit ang girlfriend ko eh baka gulpihin ako. Ano po ba ang gagawin ko para hindi ako magulpi?

Errol ng Cabanatuan

Hi Errol,

Hindi kita masisisi kung matakot ka dahil sa mga tambay na nakita mo sa lugar ng girlfriend mo. Ganyan kasi talaga tayong mga Pinoy, kapag may maganda sa lugar natin at nagka-boyfriend, akala natin naagawan tayo ng laruan. Naisahan, nainsulto, naunahan! Kaya tama lang na kabahan ka. Alam ko naman na wala kang pera para sa bodyguard. Maniwala ka rin sa akin, sa pelikula lang effective na nagpractice ka ng martial arts, sa totoong buhay, kapag grupo, siguradong gulpi ka. Hindi rin pwede ang baril, baka maagaw, ikaw pa mayari! Ganito ang gawin mo Errol. Kapag hinahatid mo ang girlfriend, pagpauwi ka na, umiyak ka. Yung malakas na iyak. Hindi ka magugulpi. Walang ginugulpi na umiiyak. Iisipin nila na may problema ka or nag-break kayo ng hinatid mong girlfriend. Malamang yakapin ka pa nila. Subukan mo.

Magiging kaibigan mo pa sila.

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.comfacebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

