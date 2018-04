Sarah G. pinormahan ng isang singer

1 SHARES Share Tweet

By Rowena Agilada

KAYA naman pala ni Claudine Barretto magpapayat. Sa latest photo ng aktres, ang laki ng ipinayat niya. Nagmukha siyang nasa 20’s lang ang edad niya.



Talagang kinarir ni Claudine ang pagpapayat na ayon sa netizens, naging motivation daw siguro niya ang sinasabing non-showbiz girlfriend ng estranged husband niyang si Raymart Santiago. May gano’n?

May mga nagsasabi namang dahil daw sa ex-boyfriend niyang si Mark Anthony Fernandez, kaya nagpursige si Claudine magpapayat. Balitang may gagawin silang pelikula, kaya kailangan nilang magpapayat ni Mark.

May kalusugan din kasi si Mark, pero guwapo pa rin siya. Nag-da-diet at nag-gi-gym din siya.

Kinasasabikan na ang balik-tambalan nina Claudine at Mark. Harinawang matuloy.

Kumusta naman kaya si Raymart? Matagal-tagal na rin siyang hindi napapanood sa GMA teleserye. Kapuso pa rin ba siya?

Biggest challenge

Biggest challenge ever kay Sarah Geronimo ang anniversary concert niya, “This 15 Me” na gaganapin on April 14 sa Araneta Coliseum. Aniya, demanding sa oras at energy ang ginawa niyang paghahanda to make sure na maging successful ang kanyang concert.

One month siyang nagpahinga sa social media at hindi siya nag-post. “I took a short break para mag-refresh – to get ready for one of the biggest events in my life. I have to give it all para sa lahat ng taong sumusuporta sa akin at naging parte ng buhay ko,” bahagi ng tweet ni Sarah sa pagbalik niya sa social media.

Karagdagang guest performer sa “This 15 Me” si Mark Bautista. Kuya Mark ang tawag noon ni Sarah. Nabalita ring pinormahan siya noon ni Mark. Matagal nang alam ni Sarah ang tunay na katauhan ni Mark, pero hindi nagbago ang tingin niya rito bilang isang kaibigan.

Other guest performers sa anniversary concert ni Sarah ay sina Daniel Padilla, Xian Lim, James Reid at Billy Crawford.

Kontrabida

Wala pang confirmation, pero may tsikang diumano, si Anne Curtis ang gaganap bilang Valentina sa bagong movie version ng “Darna” na pagbibidahan ni Liza Soberano. Hindi naman isyu kay Anne kung kontrabida role siya kahit nagbida na siya sa mga pelikulang ginawa niya.

Si Erik Matti ang direktor ng “Darna” na Star Cinema ang producer. May tsika ring kasama sa cast si Tony Labrusca na siyang leading man ni Liza. Abang-abang sa announcement ng Star Cinema sa buong cast ng “Darna.”

Related

comments