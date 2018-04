Sharon-Gabby movie, may issue sa pera, billing

1 SHARES Share Tweet

By Rowena Agilada

NAG-EXPIRE na ang contract ni Derek Ramsay sa TV5. Hindi na siya nag-renew dahil gusto ng management team niya na mag-focus muna siya sa paggawa ng pelikula.



Limang pelikula ang nakatakdang gawin ni Derek. May kontrata siya sa Star Cinema at Regal Entertainment.

May tsika namang kaya hindi na nag-renew si Derek ng kontrata sa TV5, diumano’y mataas ang kanyang talent fee.

Besides, naka-focus ang Kapatid Network sa sports program. Wala na ngang entertainment shows.

Six years naging exclusive talent ng TV5 si Derek at nagpasalamat siya thru social media sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Kapatid Network.

Tanong ng kanyang fans and supporters, bumalik kaya si Derek sa ABS-CBN? Abang-abang na lang.

Billing issue

Talent fee ang unang dahilan kung bakit hindi natuloy ang reunion movie nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion.

Diumano, sobrang taas ng asking price ni Gabby. Hindi niya ‘yun kinumpirma o itinanggi.

Sa isang interbyu, sinabi niyang wala sa kanya ang problema. Gusto niyang matuloy ang reunion movie nila ni Sharon.

Sa interbyu ng PEP.ph, sinabi naman ni Gabby na may mga bagay silang napag-usapan ng producer. Pero hindi raw sumang-ayon si Sharon.

Naging isyu rin sa ex-couple ang billing dahil ayaw daw ni Sharon mauna ang pangalan ni Gabby.

Nagpahayag pa ang aktor na ‘yung so-called “conjugal earning” mula sa reunion movie nila ni Sharon ay gusto niyang ibigay sa anak nilang si KC Concepcion bilang bahagi ng mana nito.

Ano kaya ang reaction ni Sharon sa bagong pahayag ng kanyang ex-husband?

Nag-resign

Si Mark Sambrano ba ang tinutukoy sa blind item na male news reporter (MNR) na nag-resign sa isang major network?

Diumano, gusto ng MNR mag-focus sa sports program na hindi naman priority ng network. Kapuso ba ‘yun?

Gusto rin daw ni MNR rumaket sa ibang events, gaya ng hosting o ribbon-cutting. Maliit lang daw kasi ang suweldo nito. Pero hindi ‘yun pwede sa network na pinagtrabahuhan nito for the last ten years.

Ayon pa sa blind item, ikakasal na ang MNR sa isang singer-actress, kaya kailangan nitong mag-ipon bilang paghahanda sa kanilang wedding. Si Aicelle Santos ba ‘yun? Need pa bang hulaan ‘yun?

Bigay na bigay naman ang clues sa MNR at sa singer-actress na pakakasalan nito. ‘Yun na!

Related

comments