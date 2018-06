Sino ang mystery guy ni Bea Binene?

1 SHARES Share Tweet

By Rowena Agilada

Palaisipan sa fans ni Bea Binene kung sino ang mystery guy na nagpapasaya ng puso niya ngayon. Malihim kasi si Bea sa kanyang love life. Hindi niya pinapangalanan sa socmed kung sino ang madalas magpadala sa kanya ng bouquet of flowers.



Wish ng fans ni Bea na i-share naman niya ang identity ng guy na nagpapasaya ng puso niya ngayon.

Nagkaayos na

All’s well that ends well between Kim Chiu and fashion designer, John Herrera. Nagkaliwanagan at nagkaayos na sila kaugnay ng “gown controversy” sa nakaraang Famas Awards Night.

Nagpalitan na sila ng personal messages sa socmed. Nag-sorry si Herrera kay Kim sa mga litanya niya kaugnay ng isyu.

Nagpaliwanag ang fashion designer na nagkaroon ng miscommunication sa pagitan ng kanilang respective teams at Famas.

Ani Kim, gusto niyang ma-meet personally si Herrera.

In fairness, maganda ang design ng evening gown na ginawa ni Herrera for Kim. Ipinost niya ito sa socmed. Simple but elegant ang strapless black gown na may mahabang slit sa right side at mabolgang white train na sosyalin.

Pero maganda rin naman ang gown na isinuot ni Kim noong Famas Awards Night na si Benj Leguiab IV ang designer.

Sanib-puwersa

Kinumpirma ni Coco Martin ang pagsasanib-puwersa nila ni Vic Sotto sa pelikulang ilalahok nila sa 2018 Metro Manila Film Festival.

Ani Coco, nakapag-usap na raw sila at thankful siya na pumayag si Vic na magkatrabaho sila. Excited na si Coco masimulan ang shooting ng pelikula.

Related

comments