Mabait ang tatay ko

1 SHARES Share Tweet

by Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



•

Hi Alex,

Father’s Day kahapon at hindi ko alam kung paano pasalamatan ang Tatay ko na napakabait. Siya po ang nagpa-aral sa aming magkakapatid. Lahat ng trabaho pinasok niya, lahat ng negosyo sinubukan niya para itaguyod ang aming kinabukasan. Nagtrabaho pa siya sa ibang bansa at tiniis ang lungkot para lang guminhawa kami. Kaya ko tinatanong Tito Alex eh dahil namatay po ang Tatay ko ng nakaraang linggo. Gusto ko sana iparating sa kanya ang aking pasasalamat. Paano po kaya yun?

Benjo ng Muntinlupa

Hi Benjo,

Huwag mong sabihin sa akin na ng nabubuhay pa ang tatay mo eh hindi mo siya pinasalamatan sa lahat ng ginawa niya! Kung hindi ka nagpasalamat aba eh huli na! Patay na siya eh! Yan ang problema sa ating mga tao, kapag buhay, hindi pinapansin, hindi pinapasalamatan, ngayong patay, magpapasalamat! At gusto mo ngayong magpasalamat! Nagpapatulong ka pa sa akin? Anong akala mo sa akin may number sa langit? Anong akala mo sa mga patay, may call center! Ayusin mo na lang ang buhay mo! Magsumikap ka at maging mabuting ama sa mga magiging anak mo! At kung buhay pa ang nanay mo, pasalamatan mo na ngayon! Wag ka ng maghintay na mamatay!

•

Hi Alex,

Nalaman ko na kayo pala ang writer ng It’s Showtime at Goin Bulilit. Kayo rin pala ang headwriter ng Funny Ka Pare ko gumaganap din bilang si Kap Al. Stand-up comedian din kayo at DJ sa Boys Night Out ng Magic 89.9. Nagsusulat at lumalabas din kayo sa pelikula! Nagsusulat din kayo ng libro! Saka balita ko malapit na kayong maging director! Ang tanong ko lang, natutulog pa po ba kayo!

Isko ng Valenzuela

Hi Isko,

Siraulo ka! Akala ko bilib ka sa akin dahil marami akong ginagawa at gusto mong humingi ng tip! Yun pala aalipustahin mo ako hayop ka! Nakakainsulto ang tanong mo! Siyempre tao rin ako kaya natutulog ako! OO, natutulog ako kapag may pagkakataon, twice a week, mga 4 hours! Masaya ka na! Wala nga akong tulog pero marami naman akong pera! Subukan mong matulog ng gutom, hindi ka rin makakatulog!

•

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com

facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

Related

comments