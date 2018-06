Parang kambing ang anak ko

By Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



Hi Alex,

Ang hilig kumain ng anak kong lalake ng bubble gum. Halos magbibinata na siya dahil 13 years old na. Sa umaga, tanghali, gabi, walang tigil sa kakanguya ng bubble gum. Daig pa ang kambing. Nakakairita na. Pinagsasabihan naman namin pero ang tigas ng ulo. Ang hilig pa magpalobo at papaputukin kaya dumidikit sa mukha. Paano ko kaya siya papatigilin?

Rosana ng Imus, Cavite

Hi Rosana,

Hayaan mo lang. Nasabi mo na malapit na siyang magbinata. Titigil yan kusa. Alam mo kung bakit? Dahil magkakabigote na siya! Kapag ang bubble gum dumikit sa bigote niya, siguradong titigil yan sa kakakain ng bubble gum dahil sa sakit habang tinatanggal ang nakadikit na bubble gum sa bigote niya!

Hi Alex,

Magpapasama sa akin sa weekend ang misis ko mag-shopping. Nagkapera kasi siya dahil may paluwagan siya at siya ang sumweldo. Kaya siya sumali sa paluwagan dahil gusto niya makaipon ng pang-shopping. First time kong sumamang mag-shopping sa misis ko, ano ba ang mabibigay niyo tip sa akin?

Carding ng Tanza, Navotas

Hi Carding,

Congratulations! Welcome to the club. Magsimula ka na mag-exercise, magpalakas ng katawan at uminom ng maraming vitamins. Buong araw yan at matagal na tayuan dahil ang mga babae, linilibot ang buong mall sa kakahanap ng gusto niyang bilhin. Magdala ka na rin ng libro or mag-install ka ng games or mag-download ng pelikula sa cellphone. Bakit, kasi siguradong naka-upo ka ng matagal habang nagsusukat siya ng sapatos at damit. Lawakan mo na rin ang pasensiya mo dahil hihingan ka niya ng opinion sa kulay. Malilito ka dahil halos pare-pareho lang ang kulay. Nagkakamali ka, ang brown sa atin, sa babae, iba-ibang klase! May chocolate brown, mahogany brown, burgundy brown at dark brown! Asahan mo na rin na kapag namili kayo ng Sabado, malamang umalis ulit kayo ng Linggo dahil may hindi siya binili at nagsisisi siya kaya babalikan niya. Maghanda ka ng panyo dahil yung babalikan niya, out-of-stock na kaya iiyak ang misis mo sa inis! Magtsinelas ka lang, mahaba-habang lakaran yan! Again, goodluck sa’yo!

