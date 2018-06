Joshua, Julia sila na nga ba?

By Rowena Agilada

PANAY ang PDA (public display of affection) nina Joshua Garcia at Julia Barretto noong mediacon ng “I Love You, Hater.” Para bang “All I See Is You” ang kanilang drama at wala silang pakialam kung nasa harap sila ng press at fans.



Panay ang himas ni Joshua sa ulo, likod, braso at tiyan ni Julia. Pinipisil-pisil din niya ang mga palad nito. O, di kaya, kinikiliti ni Joshua ang kili-kili ni Julia. Wala namang kapalag-palag ang dalaga na mukhang enjoy na enjoy sa ginagawa sa kanya ni Joshua. Magka-holding hands pa sila na panaka-naka’y nagtititigan, nagyayakapan at nagbubulungan ng sweet nothings.

Nang tanungin ng press kung sila na, ang pakiyemeng sagot ni Joshua: “Sasagutin ko po ‘yan sa tamang panahon.”

Nang tanungin siya ni Kris Aquino na co-star nila sa “I Love You, Hater” kung love ba niya si Julia, “Yes” ang mabilis na sagot ni Joshua.

“Yes!” din ang sagot nila sa tanong kung nagsasabihan ba sila ng “I love you.”

So, ano ‘yun? Pine-playtime nila ang press?

Sey pa ni Joshua kay Julia, “Baba, I’m sorry kung nagkaroon ng mistake. I promise to be a better man for you, for us.”

Buwelta naman ni Julia, kung nagkamali man si Joshua, hindi nabawasan ang pagmamahal niya sa binata. “Iba magmahal ang isang Joshua Garcia. He really cares about me. He is very protective,” ani Julia.

Huwag na kasing magpa-eklay pa! Obvious namang “sila” eh!

Maka-Alden

Kasama ni Kris Aquino ang anak niyang si Bimby noong mediacon ng “I Love You, Hater.” Joke ni Kris kay Joshua Garcia, naghihintay lang si Bimby na magkamali siya (regarding sa relasyon nila ni Julia B.)

Big crush kasi ni Bimby si Julia. “Iba ang kamandag ni Julia. She’s so raw, so real. The more I got to know Joshua, naintindihan ko na kung bakit na-in love sa kanya si Julia,” ani Kris.

Asked kung naging ka-age niya si Julia, would she fall for Joshua? “Ay, sorry Joshua. Si Alden (Richards) ang pipiliin ko. Ang kay Julia ay kay Julia,” sagot ni Kris.

