Kris, natameme?

1 SHARES Share Tweet

By Delia Cuaresma

Deadma ang beauty ni Kris Aquino sa isang Instagram post ni Karla Estrada.

Ito ay ang larawan ni Quezon City Mayor Herbert Bautista kasama ang kanyang former partner na si Tates Gana at kanilang mga anak habang nasa bakasyon sa ibang bansa.



Ani Karla sa caption nito: “Happy Family Bonding! Dapat kasama ako dyan eh! Mega busy lang mga momshie!”

Marami ang nagsasabi na tila baga ino-okray nitong si Karla si Kris sa pag-post ng litrato.

Ito ay dahil sa tinaon niya ang pag-post ng photo isang araw lamang makaraang mag-ingay itong si Kris ukol sa ugnayan nila ni Bistek sa press conference ng movie na “I Love You, Hater.”

Take note, support lang si Kris sa pelikula pero, as usual, nag-grandstand na naman ang lola ninyo!

Aba’y kung ano ano ang namutawi sa kanyang bibig sa naturang press conference kasama na ang ilang pasaring sa mayor ng QC!

Ibinida pa nga na katumbas ng mamahaling condo sa isang exclusive residential area ang suot niyang alahas!

Kaya nga kagulat-gulat sa marami na hindi ito nag-react sa post ni Karla.

Natuto na kaya magpakumbaba ang Kristeta? Hmm, matuto kayang maglakad ang isda?

Simple lang ang sabi ni Kris, ayaw na daw niya ng negativity sa buhay.

Pero, of course, hindi pa rin nito mapigilang magpatutsada sa huli.

Sa isang post, aniya: “…while the numerous new endorsements, corporate partnerships, and licensing agreements continue pouring in- I will protect my people & my empire. And that means keeping quiet, being “care bears” to the haters & just allowing my new multi million peso & US $ contracts do the talking for me.”

May ganun?

Related

comments