Federalism to rekindle economy

By Argyl Cyrus B. Geducos

President Duterte is pushing a federal form of government to stimulate economic activity in the provinces, Malacañang said yesterday.



“Kaya nga po sinusulong ng Presidente ang pederalismo. Naniniwala po siya na bagamat ang ekonomiya ay pangalawang pinakamabilis na lumago sa buong daigdig, hindi pa rin patas po ang paglago ng mga ating ekonomiya,” presidential spokesperson Harry Roque said in a press briefing in Cagayan de Oro City.

“Nahuhuli pa rin po ang mga probinsiya sa pag-unlad, at nahuhuli pa rin po ang mga probinsiya pagdating sa mga proyekto,” he added. “Nananawagan pa rin siya talaga na magkaroon ng Charter change patungo sa pederalismo dahil ito lang po talaga ang magbibigay ng solusyon doon sa hindi patas na pag-unlad.”

