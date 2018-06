Mala-action star

1 SHARES Share Tweet

By Rowena Agilada

Babaeng Robin Padilla ang nakita namin kay Kylie Padilla sa action scenes niya sa “The Cure.” Ang galing niya at wala siyang double sa mga ginawang stunts, huh?



Maging babaeng action star talaga ang pangarap ni Kylie. Bata pa siya’y tinuturuan na siya ng kanyang Papa Robin ng martial arts. Noong nagdalaga si Kylie ay lalo siyang nagpursige sa pag-aaral ng arnis, taekwondo at judo-karate.

Warning kay Aljur Abrenica, huwag siyang loloko-loko kay Kylie at baka ma-judo-karate siya nito.

Tanong pala ng kanilang fans, kailan ba talaga sila magpapakasal? Matapos mamanhikan several months ago ang pamilya ni Aljur kay Papa Robin, wala nang balita tungkol sa pagpapakasal nina Aljur at Kylie.

2 pamilya ni mayor

MATAPOS i-post ni Karla Estrada sa socmed ang “family picture” ni Mayor Herbert Bautista with ex-partner Tates Gana at dalawang anak nilang sina Athena at Harvey sa US vacation nila recently, nag-post naman sa socmed ang isa pang ex-partner ni Mayor HB na si Eloisa Matias ng kanilang “family picture” na kuha noong nakaraang 21st birthday ng panganay nilang anak na si Race. May isa pang anak si Mayor HB kay Eloisa, si Cray.

Para namang sinadya na magkasunod nai-post sa socmed ang dalawang “pamilya” ni Mayor HB. Ano kaya ‘yun? Para ipamukha kay Kris Aquino na kahit ano pang emote at pasabog niya tungkol kay Mayor HB, hindi nito basta matatalikuran ang “dalawang pamilya”?

Bagaman, hiwalay na si Mayor HB sa mga ina ng kanyang mga anak, nananatiling kaibigan niya ang mga ito. Walang mga emote at pasabog ang mga ito tungkol sa kanilang naging relasyon sa chinitong politico.

Bagong GF?

Spotted si Zanjoe Marudo sa birthday party ng surfer-model na si Josie Prendergast sa Siargao. Lumabas sa socmed ang kanilang picture na hinala ng netizens ay may “something” na namamagitan between them.

Spanish-Filipino ang mommy ni Josie, samantalang Scottish-Australian ang kanyang daddy. She is 19 years old, samantalang 30 something naman si Zanjoe.

Wait na lang sa pahayag ni Zanjoe kung may dapat ba siyang aminin.

Related

comments