Kasal na lang ang kulang

By Rowena Agilada

SALUDO kami sa pagiging generous ni Luis Manzano. Hindi na mabilang ang maraming taong natulungan niya, financially and otherwise.



Sa nakaraang episode ng “I Can See Your Voice,” isang contestant ang pinangakuan ni Luis na sasagutin niya ang six months dialysis nito. May kidney failure ito at jobless. Ang misis lang nito ang nagtatrabaho at hindi sapat ang kinikita para sa kanilang pamilya at pambayad sa dialysis ng mister.

No wonder, patuloy ang dating ng blessings kay Luis dahil marunong siyang mag-share ng blessings. Mabuhay ka, Manzano!

By the way, sa Europe nag-celebrate ng second anniversary as sweethearts sina Luis at Jessy Mendiola. Mistulang honeymooners sila sa mga ipinost nilang photos sa socmed. “Howhow” ang term of endearment ni Luis kay Jessy. Kasal na lang ang kulang sa kanilang relasyon.

Kundisyon

May kundisyon pala si Robin Padilla bago niya pinayagan si Mariel Rodriguez na bumalik sa “It’s Showtime.” Hindi dapat pabayaan ng wifey niya ang anak nilang si Isabella.

Hands-on mom si Mariel at talagang nakatutok siya kay Isabella. Sa pagbalik-trabaho niya, kinausap ni Mariel ang kanyang lolo’t lola para bantayan si Isabella kahit may yaya ito.

Nagpalagay pa siya ng video cameras sa bawat sulok ng bahay nila para malaman ang bawat galaw ng bagets. May ganu’n?

Banta

Nagbabanta ang fans ni Yasmien Kurdi kay Jackie Rice. Kapag nakita nila ang tisay na aktres, humanda ito sa kanilang mga sampal at sabunot. Bilang ganti raw nila ‘yun sa pananakit at pang-aapi ni Jackie sa kanilang idolo.

Affected ang fans sa sobrang kasamaan ni Jackie sa karakter na ginagampanan niya bilang Ava sa “Hindi Ko Kayang Iwan Ka.” Aniya, it’s just a role at trabaho lang ang ginagawa niya. Sana raw ay maintindihan ‘yun ng fans.

Baby girl

Two months old na ang baby girl ni JC de Vera na anak niya sa kanyang non-showbiz girlfriend. Kamakailan ay bininyagan ang bagets na Lana ang name. Ani JC, mas naging responsible siya ngayong tatay na siya.

Mas lalo siyang nagpupursige sa pagtatrabaho para sa kanyang mag-ina. Aniya, mas lalo siyang naging dedicated sa work, mas naging energetic dahil sa kanyang daughter.

Okay, fine!

