Pogi problems

1 SHARES Share Tweet

By Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



•

Hi Alex,

Meron po akong girlfriend ngayon, 18 years old siya, sexy, mayaman at maganda. Ako po ay 35 years old na. Minsan po ay umalis kami kasama ang mga barkada niya. Nakilala ko dun ang kaibigan niya na sexy at maganda din, 19 years old naman. Mula noon ay palihim na kaming nagkikita. Aaminin ko, may nangyayari sa amin ng girlfriend ko at ang kaibigan niya. Pero hindi dun nagtatapos ang lahat, may isa pa silang kaibigan, 18 years old din, sexy at maganda rin.

Nagtetext din sa akin at nagpaparamdam. Sa tingin ko ay papatol din ito sa akin. Ano ba ang gagawin ko sa problema ko?

Hans ng Makati

Hi Hans,

Bagay nga na taga-Makati ka! Ang kati-kati mo! Saka hindi ko alam kung sumulat ka dahil may problema ka or gusto mo lang magyabang! Hindi ko nga alam kung totoo yang pinagsasabi mo! Ang swerte mo naman! Hindi problema yan, blessing yan! Magkakaproblema lang kapag nahuli ka ng original na girlfriend mo. Pero kung nag-eenjoy ka naman! Sige lang!

Kapag nahihirapan ka, nandito lang ako!

•

Hi Alex,

Mataas po ang cholesterol ko at sabi ng doctor, iwasan ko raw ang matataba at mamantikang pagkain. Kumain daw po ako ng gulay at prutas. Mag-exercise din daw po ako. Nahihirapan po akong gawin ito! Ang sarap po kasi ng matataba at mamantikang pagkain! Meron po bang madaling paraan na bumaba ang cholesterol ko kahit tuloy pa rin ang pagkain ko ng matataba at mamantikang pagkain?

Stan ng Guadalupe

Hi Stan,

Meron Stan! Tuloy mo lang ang pagkain! Wag mong sundin ang doctor mo! Hintayin mo na atakihin ka sa puso. Kapag inatake ka, maniwala ka, hindi ka na makakakain! Kapag hindi ka na makakain, wala ka ng problema! Wala ka ng iiwasan! Yan ba ang gusto mo Stan?

•

Hi Alex,

Sino po kaya ang mananalo sa long jump, tipaklong o palaka?

Nards ng Valenzuela

Hi Nards,

Bakit mo naman natanong yan? Hindi ka ba busy? Nagdro-droga ka ba? Madalas ka ba sa arawan! Matulog ka! Puyat lang yan!

•

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.comfacebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

Related

comments